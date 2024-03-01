Выступая на панельной дискуссии «Мир, развитие и взаимосвязь на Южном Кавказе» в рамках 3-го Анталийского форума, турецкий дипломат отметил, что в процессе нормализации существуют определенные условия, к выполнению которых нужно быть готовым.

Посол рассматривает консультации с Рубеном Рубиняном, спецпредставителем Армении по нормализации отношений с Турцией, как важный шаг в построении доверия.

«Нам необходимо принять меры для того, чтобы установить взаимное доверие. Иначе мы дистанцируемся друг от друга. Нам нужно сфокусироваться на аспектах, которые нас объединяют, вместо того чтобы делать упор на моментах, которые нас разъединяют», — подчеркнул Кылыч.

Сердар Кылыч отметил, что 30-летнее противостояние между Азербайджаном и Арменией должно послужить уроком для извлечения опыта. Он призвал сосредоточиться на обеспечении благосостояния народов региона для достижения положительных результатов в нормализации отношений между странами.

Кылыч подчеркнул, что между Турцией и Арменией существует активное воздушное сообщение, а жители обеих стран уже устанавливают контакты друг с другом.

Ранее спецпредставитель Армении на переговорах по двустороннему урегулированию Рубен Рубинян заявил, что его страна также готова к результативным действиям в переговорах.

«Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ прямо сейчас, сегодня. Если Сердар Кылыч согласится, мы можем объявить об этом прямо сейчас и сделать этот форум историческим», - сказал Рубинян в своем выступлении.

Сердар Кылыч в свою очередь предложил провести встречу между спецпредставителем Армении и турецкой стороной в Ереване на следующей неделе.