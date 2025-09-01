ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган встретился с иранским коллегой
Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события
Встреча президентов Эрдогана и Пезешкиана / TRT Global
1 сентября 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в КНР для участия в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган отметил, что сотрудничество между Турцией и Ираном, прежде всего в сфере энергетики, служит общим интересам обеих стран.

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция считает полезным участие Ирана в ядерных переговорах и продолжит оказывать поддержку Тегерану в этом вопросе.

Кроме того, президенты Эрдоган и Пезешкиан обменялись мнениями о ситуации в Сирии, израильских атаках на Газу и мирном процессе на Южном Кавказе.

