Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в КНР для участия в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события.

Президент Эрдоган отметил, что сотрудничество между Турцией и Ираном, прежде всего в сфере энергетики, служит общим интересам обеих стран.