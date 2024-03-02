«Нельзя рассчитывать на успех мирного процесса, если в нем не участвуют женщины, которые являются основополагающей и преобразующей частью общества», — говорит супруга президента Турции Эмине Эрдоган, выступая на сессии «Женщины, мир и безопасность» Анталийского дипломатического форума.

«Мы не должны забывать, что прочный и устойчивый мир возникает в результате процесса, в котором никто не остается в стороне», — обратилась Эмине Эрдоган к супругам лидеров и участников форума в субботу.

«Мы никогда не пойдем на поводу у тех, кто пытается свести с таким трудом созданную систему международного права и правосудия, достигнутую огромной ценой, к простому письменному заявлению», — добавила Эмине Эрдоган.

Она подчеркнула, что в настоящее время мир сталкивается с кризисами такого масштаба, что ни одна страна не может справиться с ними в одиночку.

«Мы проводим эту встречу не в мирной обстановке, а, к сожалению, под мрачной тенью войны», — отметила супруга турецкого президента, имея в виду продолжающуюся войну Израиля в Газе.

«В эпоху, когда поляризация и расизм растут, а нетерпимость и жадность разжигают ненависть, поддерживать мир и порядок становится все труднее», — добавила она.