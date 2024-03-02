ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Первая леди: Без женщин мира не видать
В рамках Анталийского дипломатического форума Эмине Эрдоган выступила на сессии «Женщины, мир и безопасность»
Первая леди: Без женщин мира не видать
Эмине Эрдоган / Photo: AA
2 марта 2024 г.

«Нельзя рассчитывать на успех мирного процесса, если в нем не участвуют женщины, которые являются основополагающей и преобразующей частью общества», — говорит супруга президента Турции Эмине Эрдоган, выступая на сессии «Женщины, мир и безопасность» Анталийского дипломатического форума.

«Мы не должны забывать, что прочный и устойчивый мир возникает в результате процесса, в котором никто не остается в стороне», — обратилась Эмине Эрдоган к супругам лидеров и участников форума в субботу.

«Мы никогда не пойдем на поводу у тех, кто пытается свести с таким трудом созданную систему международного права и правосудия, достигнутую огромной ценой, к простому письменному заявлению», — добавила Эмине Эрдоган.

Она подчеркнула, что в настоящее время мир сталкивается с кризисами такого масштаба, что ни одна страна не может справиться с ними в одиночку.

«Мы проводим эту встречу не в мирной обстановке, а, к сожалению, под мрачной тенью войны», — отметила супруга турецкого президента, имея в виду продолжающуюся войну Израиля в Газе.

«В эпоху, когда поляризация и расизм растут, а нетерпимость и жадность разжигают ненависть, поддерживать мир и порядок становится все труднее», — добавила она.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us