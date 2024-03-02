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Казахстан ответил Шойгу
Казахстан отреагировал на слова Шойгу об антироссийских НПО в странах Центральной Азии
Казахстан ответил Шойгу
Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Казахстана / Others
2 марта 2024 г.

Заместитель главы МИД Казахстана отреагировал на обвинения со стороны министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что неправительственные организации (НПО) в Центральной Азии занимаются «антироссийской деятельностью».

Во вторник Шойгу выступил с заявлением на заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве. В заявлении, в частности, отмечалось, что ситуация в Центрально-Азиатском регионе остается сложной. По словам Шойгу, серьезная угроза исходит с территории Афганистана.

Министр обороны РФ также обратил внимание на неправительственные организации в Центральной Азии.

«Кроме того, в регионе действуют более 100 крупных прозападных неправительственных организаций с более чем 16 тыс. представительств и филиалов», - сказал Шойгу. По его словам, на фоне «специальной военной операции» в Украине эти НПО значительно активизировали свою антироссийскую деятельность, якобы «с целью сокращения военно-технического, экономического и культурного сотрудничества стран Центральной Азии с РФ».

«Мы принимаем упреждающие меры», — сказал Шойгу в отношении НПО в странах Центральной Азии.

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко выступил в защиту НПО в Казахстане.

«Как вы знаете, поддержка гражданского сектора и поддержка НПО является одним из главных приоритетов для президента, для правительства и для Министерства культуры и информации, которое отвечает за эту сферу», — сказал Василенко в четверг.

Он добавил, что в Казахстане насчитывается около 18 тысяч НПО, которые, по его словам, «работают в соответствии с нашим законодательством и являются очень важной частью нашего общества».

«Гражданское общество поддерживается государством Республики Казахстан», - прокомментировал Василенко корреспонденту КазТАГ заявление Шойгу.

КазТАГ добавляет, что Министерству иностранных дел Казахстана не известно о каких-либо мерах со стороны России после заявления Шойгу о том, что Россия принимает «упреждающие меры» в отношении НПО в Центральной Азии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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