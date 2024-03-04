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Взрыв моста в России
В Самарской области России произошел взрыв, повредивший железнодорожный мост через реку Чапаевку
Взрыв моста в России
Железнодорожный мост через реку Чапаевку / Others
4 марта 2024 г.

Эту информацию распространили российские телеграм-каналы, местные СМИ и государственные информационные агентства.

Отмечается, что пострадали металлические конструкции и ограждения моста, но бетонные опоры и железнодорожные рельсы, предположительно, остались без повреждений. По предварительным данным, никто не пострадал.

По сообщениям СМИ, для проведения взрыва было использовано самодельное взрывное устройство. На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии и саперы. В связи с инцидентом задержано движение пяти поездов, сообщает ТАСС.

Украинская разведка подтвердила, что неизвестные лица нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Чапаевку в Самарской области. Сообщение об этом поступило из Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).

По их данным, 4 марта примерно в 6:00 мост был поврежден в результате взрыва, подорвавшего его несущие конструкции.

Согласно информации из ГУР, этот железнодорожный маршрут использовался Россией для перевозки военных грузов, включая инженерные боеприпасы, произведенные на заводе АО «Полимер» в городе Чапаевске, Самарской области.

Учитывая характер повреждений, использование моста в ближайшие несколько недель становится невозможным, говорится в сообщении украинской разведки.

С начала военной агрессии России в Украине российские правоохранительные органы регулярно сообщают о задержании лиц, подозреваемых в попытках нанести ущерб железнодорожной инфраструктуре. Эти действия квалифицируются властями РФ как «диверсии» и «террористические акты».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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