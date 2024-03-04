Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что перехват разговора двух высокопоставленных немецких военных стал частью «‎‎информационной войны» РФ против Запада. Целью радиоперехвата и публикации его содержания, по словам министра, было создание раскола внутри Германии.

При этом политик не подтвердил и не опроверг достоверность данных из перехваченных аудиозаписей. Писториус лишь подчеркнул, что военные чиновники во время записи ясно давали понять, что «‎‎линия участия в войне не будет пересекаться».

1 марта российские государственные СМИ опубликовали расшифровку якобы разговора военных чиновников ФРГ о поддержке Украины, включая потенциальное использование ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.

«‎Это часть информационной войны, которую ведет [президент РФ Владимир] Путин. В этом нет никаких сомнений»‎, — подчеркнул Писториус. — «‎‎Следовательно, мы должны реагировать особенно спокойно, но не менее решительно».

В 38-минутной записи предположительно немецкие военачальники обсуждают вопрос о том, как Киев мог бы использовать ракеты дальнего действия Taurus для ударов по целям на территории РФ. Аудиозапись утекла в период обсуждения в Германии возможности поставки этих ракет. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против отправки дальнобойного оружия Украине, опасаясь, что Киев будет использовать его для ударов по целям глубоко на территории РФ. Это потенциально может сделать Берлин соучастником войны и привести к более широкой эскалации конфликта, мотивировал свой отказ Шольц.

Украина начиная с 2022 года просит ФРГ поставить ей ракеты Taurus с дальностью поражения до 300 км. Оппозиция в немецком бундестаге также требует от канцлера согласовать поставки дальнобойного оружия, особенно на фоне того, что Великобритания и Франция уже передали Украине ракеты такого рода.