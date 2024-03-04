Ведущий экономический чиновник Китая, премьер-министр Ли Цян, не будет общаться с прессой на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) — крупнейшем ежегодном политическом съезде страны — вопреки устоявшейся традиции.

Это происходит на фоне крупных внутренних экономических проблем, снижения прозрачности государственных показателей и растущей обеспокоенности международного бизнеса и инвесторов.

Делегаты съезда одновременно соберутся в парламенте Китая, чтобы обсудить и одобрить направление политики правящей Коммунистической партии Китая на год. Встречи тщательно организованы, и все публичные выступления строго следуют политической повестке партии.

На пресс-конференции в понедельник представитель ВСНП Лоу Циньцзянь объявил, что Ли не будет проводить пресс-конференцию по итогам этой встречи, а также на любых других заседаниях ВСНП ближайших сессий.

Пресс-конференции были одной из немногих возможностей для иностранной прессы взаимодействовать с высокопоставленным китайским чиновником.