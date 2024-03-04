Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением по итогам заседания кабинета министров в Анкаре, обратив внимание на политическую и экономическую ситуацию в стране и за ее пределами.

Он подчеркнул результаты визитов в ОАЭ и Египет, выразив благодарность Египту за поддержку в эвакуации раненых и доставке гуманитарной помощи в Газу. «Египет оказал серьезную поддержку как в эвакуации раненых в нашу страну, так и в доставке гуманитарной помощи в Газу. Завтра мы примем в нашей стране президента Палестины Махмуда Аббаса для консультаций по этим вопросам», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган заявил о завершении формирования зоны безопасности вдоль границы с Ираком и призвал к уважению турецкой стратегии безопасности: «Мы близки к завершению создания зоны безопасности вдоль нашей границы с Ираком. Рассчитываем окончательно урегулировать вопросы, связанные с иракской границей, в течение этого лета».

Президент подчеркнул решимость Турции в борьбе с терроризмом: «Мы готовы к новым решительным действиям, которые станут кошмаром для тех, кто пытается подчинить Турцию, создавая террористические очаги на наших южных границах.

Глава государства также заявил о продолжении поддержки братского народа Палестины в его борьбе за свободу и справедливость.

«Мы стараемся помочь нашим братьям в Газе с помощью дипломатических инициатив и гуманитарной помощи. Турция делает и будет продолжать делать все возможное для Палестины, — подчеркнул президент. — Ни одна страна и народ, легитимизирующий систематическое лишение прав, начавшееся на палестинских землях со Второй мировой войны, не будет в безопасности в будущем. Строительство первого здания еврейского поселения в Газе само по себе является красноречивым свидетельством того, что данное деяние продиктовано не чем иным, как воровством, аморальностью и бесчестьем».

Глава Турции также рассказал о значительных достижениях страны в области оборонной промышленности: «Благодаря проекту KAAN наше положение в оборонной промышленности и достигнутые нами успехи стали предметом обсуждения как в Турции, так и на мировой арене. Если смотреть на экспорт оборонной промышленности, мы находимся в первой тройке в мире по технологиям в области БПЛА и среди лидеров по экспорту БПЛА».

«На сегодняшний день мы заключили контракты на поставку 770 беспилотников с 50 странами мира. Только экспорт БПЛА в прошлом году составил 1,8 млрд долларов. А за первые два месяца 2024 года мы установили новый рекорд в оборонно-промышленном и авиационном секторе, экспортировав продукцию на сумму 633 млн долларов», — отметил президент Эрдоган.

Турецкий лидер также выделил экономический рост Турции даже в условиях глобальных вызовов: «Несмотря на «катастрофу века» 6 февраля и предстоящие выборы, наша экономика показала рост на уровне 4,5%, что является редким явлением в мире».

Завершая свое выступление, президент призвал народ к дальнейшей поддержке правительства: «Мы особенно просим наших граждан продолжать оказывать нам доверие, верить в нас, не жалеть для нас своей поддержки и молитв».