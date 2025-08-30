Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с заявлением по поводу решения США отменить визы президента Палестины Махмуда Аббаса и членов палестинской делегации, которые должны были участвовать в Генеральной Ассамблее ООН.
Челик назвал этот шаг несправедливым и разрушительным для дипломатии.
«Это решение подрывает статус ООН как площадки, где должны быть услышаны голоса всех государств. Попытка воспрепятствовать участию законного представителя, приглашенного Генассамблеей, — это стремление лишить смысл самой ООН», — подчеркнул он.
Он отметил, что США пытаются заставить палестинскую сторону отказаться от обращений в Международный уголовный суд и Международный суд ООН, а также свернуть усилия по международному признанию палестинского государства.
«Это незаконные и несправедливые требования», — заявил представитель AK Parti.
Челик подчеркнул, что попытка заставить замолчать Палестину подрывает усилия по мирному урегулированию.
«На фоне растущей международной поддержки идеи двух государств попытка заставить замолчать Палестину вредит мирным усилиям», — сказал он.
Он напомнил о принципиальной позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Мир больше пяти».
Челик добавил, что никто не сможет заглушить голос Палестины.
«Речь нашего президента на Генеральной Ассамблее снова станет самым сильным голосом в защиту палестинского дела», — подчеркнул он.