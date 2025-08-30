Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с заявлением по поводу решения США отменить визы президента Палестины Махмуда Аббаса и членов палестинской делегации, которые должны были участвовать в Генеральной Ассамблее ООН.

Челик назвал этот шаг несправедливым и разрушительным для дипломатии.

«Это решение подрывает статус ООН как площадки, где должны быть услышаны голоса всех государств. Попытка воспрепятствовать участию законного представителя, приглашенного Генассамблеей, — это стремление лишить смысл самой ООН», — подчеркнул он.

Он отметил, что США пытаются заставить палестинскую сторону отказаться от обращений в Международный уголовный суд и Международный суд ООН, а также свернуть усилия по международному признанию палестинского государства.

«Это незаконные и несправедливые требования», — заявил представитель AK Parti.

Челик подчеркнул, что попытка заставить замолчать Палестину подрывает усилия по мирному урегулированию.