В империи может быть только один язык

В период колонизации Центральной Азии все этнические группы в Царской России, не являющиеся русскими, рассматривались как «инородцы» или «иностранцы». При этом метрополия активно стимулировала «добровольную» ассимиляцию, поощряя перепись представителей покоренных народов в «русские».

Важную роль в процессе колонизации сознания покоренных народов играл русский язык, которым власти старательно замещали использование языков коренных народов.

Во времена Царской России национальные языки стали символом сопротивления. Оккупационные силы российской армии преследовали акынов (тюркские поэты импровизаторы), преподавателей медресе (исламские школы) и других национальных представителей культурной элиты.

Эту же политику продолжил СССР — политический наследник Царской России. Несмотря на то, что идеология метрополии изменилась, отношение к покоренным народам осталось прежним.

Советские элиты стали проводить политику языкового замещения более системно и структурно. Ярким примером тому служит так называемая алфавитная реформа.

Историки признают, что проведение алфавитных реформ Советским Союзом можно охарактеризовать как насильственное. В начале этого процесса народы Центральной Азии были вынуждены перейти с арабской письменности на латиницу, а затем на кириллицу.

Надо заметить, что до прихода в Центральную Азию Российской империи именно арабский язык служил тем самым окном в глобальный мир информации. По всему региону функционировали медресе — школы, где дети могли получить образование на основе работ исламских ученых. Арабская письменность была важным связующим элементом, который ментально включал народы Центральной Азии в исламскую умму.

Большевики, которые агрессивно отвергали любую религию, понимали, что арабский алфавит напрямую ассоциируется с исламом и будет мешать проникновению «правильной» советской идеологии.

Несмотря на то, что в 1929 году был введен единый тюркский алфавит на основе латиницы, и люди успели привыкнуть к нему за 11 лет, после 1940-х годов тюркоязычные народы были вынуждены приспосабливаться уже к кириллице.

В результате миллионы «правильных» советских граждан в течение десятилетий рассматривали тех, кто не смог приспособиться к новым реформам, как «неучей». Этот нарратив поддерживался тем, что новые реформы перехода на кириллицу «приносят просвещение отсталым народам».

Именно это привело к тому, что национальные языки в Центральной Азии к моменту распада СССР были маргинализированы и не развиты должным образом. В империи мог существовать и практиковаться только один язык — русский.

«Русские дома» в Центральной Азии

После распада Советского Союза молодые государства Центральной Азии активно взялись за восстановление и развитие своих национальных языков. Россия же продолжила использовать русский язык как инструмент «мягкой силы» для продвижения своих интересов в Центральной Азии.

В регионе с подачи Москвы были основаны российские университеты, запущены образовательные и культурные программы обмена, организованы совместные форумы, выставки, конкурсы, курсы и другие мероприятия, где активно насаждался нарратив об «исторической общности» России и стран Центральной Азии, а также тезис о «важности сохранения русского языка».

Кроме того, в странах Центральной Азии с самого начала стали активно работать российские государственные СМИ, которые продвигали «русский мир» во всем его проявлении. Российское ТВ, к примеру, входит в базовый пакет подписки цифрового телевидения в Кыргызстане. В Казахстане российские государственные телеканалы также доступны при подключении кабельного или спутникового телевидения.

Важную роль в распространении русского языка в регионе играет Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, также известное как Россотрудничество. Миссией этой организации по данным из ее сайта является «усиление гуманитарного влияния России в мире». Особое внимание организация уделяет «укреплению позиций русского языка». Россотрудничество представлено в 80 странах через так называемые «Русские дома».

При всем этом любые попытки суверенных государств Центральной Азии по усилению позиции национальных языков воспринимаются Кремлем как проявления «жуткого национализма» и «пагубного влияния Запада».

В июле 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал закон «О государственном языке» в Кыргызстане, который требует, чтобы государственные служащие владели кыргызским языком, как «не вполне демократичный». Издание «Ведомости» тут же отметило, что закон был принят «на волне национализма и популизма» под воздействием «западных стран».

В феврале Россотрудничество временно приостановило связь с Национальной медиа-ассоциацией Узбекистана и Общественным советом Министерства дошкольного образования республики (МДО) из-за «проявления русофобии» ее руководителя Шерзода Кудратходжи.

Тот ранее призвал представителей других национальностей, не говорящих на узбекском языке, «определить для себя, кто они — оккупанты или идиоты».

Языковая деколонизация

Однако при всем старании Москвы привлекательность и статус русского языка в Центральной Азии неуклонно падает. Молодое поколение меняет ориентиры в пользу Турции, Китая или стран Запада, предпочитая получать образование за границей на соответствующих языках.

Одновременно с этим в республиках крепнет деколонизационный дискурс, который заставляет заново посмотреть на историю покорения стран Центральной Азии и роль языка в этих процессах. В республиках стало модно говорить на национальном языке, хотя еще 10 лет назад без владения русским языком в Казахстане или Кыргызстане невозможно было построить успешную карьеру.

На фоне общего падения влияния России на свои бывшие колонии власти Центральной Азии стали меньше ориентироваться на раздражение Москвы в связи с языковой политикой.

В июле 2023 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О государственном языке», который нацелен укрепить положение кыргызского языка в стране. Согласно этому закону, официальные документы должны составляться только на государственном языке, а чиновники обязаны владеть кыргызским языком в совершенстве. В парламенте Кыргызстана участились случаи критики чиновников за выступления на русском языке. Время от времени появляются предложения о лишении русского языка статуса официального, но пока они остаются лишь на уровне заявлений отдельных политиков или общественных деятелей.

В Узбекистане в 2020 году утверждена Концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики сроком на 10 лет. Помимо заявленной цели обеспечения полного внедрения государственного языка во все сферы общественной жизни, отдельным пунктом обозначено «дальнейшее совершенствование узбекского языка, основанного на латинской графике» и «обеспечение полного перехода на новую письменность».

В Казахстане за период независимости также принят ряд программ, направленных на развитие казахского языка. Одной из основных считается «Государственная программа функционирования и развития языков». Ключевой реформой считается переход казахского языка на латиницу. По плану, предложенному первым президентом Нурсултаном Назарбаевым еще в 2012 году, полный переход должен быть завершен к 2025 году.

Если не русский язык, то какой?

Уже несколько лет страны Организации тюркских государств обсуждают создание единого алфавита. Данная организация объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

С 2011 года эксперты активно работают над созданием общей литературной нормы для единого тюркского языка, известного как «Ортатюрк». В истории тюркских народов уже существовал пример использования общего письменного языка, известного как «тюрки», который практиковался в сфере художественной литературы. Этот язык был понятен всем тюркам, которые им пользовались, и считается общим достоянием тюркского мира.

Тюркский мир сегодня — это свыше 300 миллионов человек. В случае создания общетюркский язык на основе единого письма войдет в число самых распространенных языков мира. Этот язык станет мощным инструментом интеграции тюркского мира.

В Центральной Азии растет интерес и к самой Турции. Молодежь республик региона все чаще выбирает именно турецкие вузы для получения образования. Турецкий язык, который для тюркоязычного человека выучить гораздо проще, чем русский, становится удобным инструментом межнационального общения в регионе.

Ежегодно правительство Турции предоставляет гранты для обучения в вузах страны гражданам государств Центральной Азии. В республиках созданы центры изучения турецкого языка, а также действует сеть лицеев и университетов.

Турция предлагает государствам региона образец успешного развития, который близок по менталитету к традициям Центральной Азии. А историческая, культурная и религиозная общность турецкого народа и народов Центральной Азии делает перспективы роста значимости турецкого языка в регионе очень обнадеживающими.