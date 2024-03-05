Уровень симпатии американцев к Израилю достиг самого низкого значения за более чем 20 лет. Это следует из опроса общественного мнения, проведенного аналитическим центром Gallup.

Всего 58% респондентов заявили об «‎‎очень благоприятном» или «в основном благоприятном‎»‎ отношении к Израилю — это существенно ниже, чем результаты опросов в октябре прошлого года (тогда поддержка была на уровне 68%).

Наибольшее падение мнений об Израиле наблюдается среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет: там положительная оценка израильской политики упала с 64% до 38% за последний год.

Поддержка падает на фоне продолжающейся израильской военной агрессии в Газе. За пять месяцев боевых действий в секторе убиты более 30 тыс. палестинцев, большинство из них — женщины и дети.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно отмечал, что продолжит военную кампанию в эксклаве «‎до полного уничтожения ХАМАС»‎, несмотря на то что мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, просили его прекратить наступление. В частности, глава Белого дома просил Нетаньяху не брать штурмом город Рафах на юге Газы, где укрываются более 1,3 млн беженцев.

Опрос Gallup также выявил ухудшение отношений американцев к Палестинской национальной администрации. Доля жителей США, придерживающихся положительного мнения о Палестине, упала с 26% до 18%.

Около половины опрошенных американцев (52%) также считают войну в Газе «критической угрозой жизненно важным интересам США», по сравнению с 35% два года назад.

Январский опрос Gallup мнений американцев о Нетаньяху показал, что 47% респондентов относятся к нему отрицательно, и только 33% — положительно. В 2019 году 40% жителей США заявили, что относятся к израильскому премьеру благосклонно, и только 27% сказали, что недовольны его политикой.