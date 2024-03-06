Вечером 5 марта в результате масштабного сбоя два часа были недоступны сервисы Google, Meta и других американских IT-корпораций.

По данным CNN, глобальный сбой могли вызвать атаки хуситов на подводные интернет-кабели. За последние недели у берегов Йемена были перерезаны три подводных кабеля, используемые для международных интернет- и телефонных связей. Об этом сообщили признанные ООН власти Йемена и затронутые компании.

По данным интернет-сервиса Submarinecablemap.com, у берегов Йемена проложено более 15 международных подводных кабелей. Через них проходит 17% глобального интернет-трафика.

Интернет-провайдер HGC Global Communications из Гонконга подтвердил, что были перерезаны кабели Europe India Gateway, Seacom и TGN-Gulf. Как отмечает агентство Associated Press, из-за атаки на кабели пострадала четверть интернет-трафика между Азией, Европой и Ближним Востоком. В Индии и Пакистане уже возникли задержки.

Компании пытаются перенаправить интернет-трафик между Европой и Азией через целые кабели, которые также пролегают по дну Красного моря.

Пока неясно, как и кем были перерезаны кабели. Признанное ООН йеменское правительство в Сане обвинило в нападении на интернет-структуру хуситов. Однако в движении отрицают свою причастность, уточняя, что они атакуют лишь коммерческие суда, так или иначе связанные с Израилем.

Еще одно вероятное объяснение — якорь одного из атакованных хуситами торговых судов мог повредить кабели. Такую версию выдвинул немецкий интернет-провайдер DE-CIX, также затронутый сбоем. Предположительно, речь идет о судне Rubymar, которое йеменские повстанцы атаковали 12 февраля. С тех пор судно дрейфует в полузатопленном состоянии.

В Seacom заявили, что ремонтные работы на кабеле могут начаться не раньше через месяц. В частности, потому что потребуется много времени для получения соответствующего разрешения от йеменского морского ведомства, подконтрольного хуситам.