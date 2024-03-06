Новый президент Аргентины Хавьер Милей передаст управление президентскими самолетами Военно-воздушным силам (ВВС) страны. Решение включает и так называемый ARG-01 — этот самолет предшественник Милея Альберто Фернандес приобрел за $25 млн для своих путешествий и практически не использовал.

Помимо ARG 01, президентский флот состоит из Leart 60 (ARG 03), который уже находится в распоряжении ВВС, и трех вертолетов: Black Hawk S70 и двух Sikorsky S76.

Военные и так обслуживают и могут пользоваться самолетами, но иерархически они были под руководством Генерального секретариата президента. В правительстве в Буэнос-Айресе пояснили, что решение Милея — это не пожертвование, а передача оперативного и логистического управления воздушными судами.

Минобороны Аргентины уже сообщило, что создаст специальную эскадрилью в составе ВВС для эксплуатации переданных самолетов.

Милей для своих перемещений использует коммерческие авиалинии, где он делает селфи с пассажирами и распространяет их в соцсетях как часть имиджевой пропаганды.

В своем выступлении на открытии Конгресса на прошлой неделе Милей заявил, что поддержит инициативу о том, чтобы должностные лица не могли использовать государственные самолеты. По словам президента, его главная задача — сократить ненужные расходы.

Военные ВВС будут нести ответственность за эксплуатацию президентского флота, поддержание в полете, использование для своих собственных или военных целей при необходимости, но «‎‎всегда будут готовы к возможному запросу от президента и будут использовать их для какого-либо полета», поясняет аргентинская газета Clarin.

Милей после победы на выборах в ноябре начал свой срок с девальвации песо более чем на 50%, сокращения государственных субсидий на топливо и транспорт, сокращения количества министерств вдвое и отмены сотен нормативных актов.

Его правительство заявило, что благодаря реформам Милея в феврале впервые за 12 лет экономика страны показала ежемесячный профицит бюджета.