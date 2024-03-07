Президент России Владимир Путин заявил, что США сами «‎‎выпустили джинна из бутылки», когда Белый дом в обход Совета Безопасности ООН начал военные кампании в Ираке, Югославии и Сирии.

«‎‎События в Ираке, например. Это было сделано без санкций Совбеза ООН. То же самое в Сирии, в бывшей Югославии», — подчеркнул Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. — «‎‎Но если им это позволено, почему бы другим странам не иметь возможности защищать свои собственные интересы так же?»

Кроме того, президент уточнил, что однополюсный мир с Америкой во главе не устраивает большинство государств мира, включая американских союзников. Политик отметил: «‎‎Элиты правящего класса в США» установили монополию на власть и начали ее укреплять. Поэтому, утверждает Путин, растет сопротивление такому мировому порядку, основанному на лояльности Вашингтону. Союзники США, осознавая это, вынуждены молчать из-за своей зависимости от американской помощи, добавил президент РФ.

Путин также отметил, что благосостояние Запада основано на многовековой эксплуатации других народов и их ресурсов во время колонизаторской политики европейских стран в XVII-XIX веках.

В августе 2022 года Владимир Путин заявил, что Москва приняла решение о начале «‎специальной военной операции‎» (так российские власти называют военное вторжение в Украину) в соответствии с Уставом ООН.

Генсек организации Антониу Гутерриш не согласился с этим утверждением Путина, указав: «‎война не имеет никакого смысла и нарушает принципы устава ООН»‎. Генассамблея организации неоднократно абсолютным большинством голосов принимала резолюции, требующие от России немедленно вывести свои войска из Украины.