Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел России, где ей была вручена официальная нота. В документе содержится требование прекратить любое содействие деятельности трех американских некоммерческих организаций, ранее объявленных нежелательными в РФ. Эти организации — «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования» — обвиняются в реализации антироссийски направленных программ и проектов с поддержкой американского посольства.

В сообщении МИД РФ говорится: «7 марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США, реализующих при поддержке посольства программы и проекты антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов».

МИД также предупредил, что любое продолжение содействия деятельности этих НКО будет рассматриваться как нарушение российского законодательства. От посольства требуют удалить с официального сайта и из социальных сетей всякую информацию о реализуемых данными НКО образовательных проектах и программах.

Попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе через подрывные акции и распространение дезинформации, будут «жестко и решительно пресекаться», включая возможное выдворение сотрудников посольства в статусе persona non grata, говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу выразил обеспокоенность усилением антироссийской деятельности НПО в Центральной Азии, особенно на фоне продолжающегося вторжения в Украину, отмечая, что в регионе активно работают «более 100 прозападных НПО» с более чем 16 тысячами представительств и филиалов, якобы наращивающих антироссийскую деятельность.