Деградация почв представляет серьезную угрозу для Центральной Азии. Эта экологическая проблема способствует возникновению засух, песчаных бурь и экономических спадов. По словам Баррона Джозефа Орра, ведущего ученого ООН по борьбе с опустыниванием, необходимы скоординированные региональные меры.

Ландшафты Центральной Азии особенно уязвимы к деградации. Основными формами деградации в регионе являются эрозия почвы, оскудение растительности и засоление орошаемых земель. Ситуация охватывает более 20% земель региона, что примерно в четыре раза больше площади Кыргызстана.

Причины этого кроются в нерациональных методах ведения сельского хозяйства, перевыпасе и ненадлежащем управлении системами орошения. Казахстан значительно страдает от деградации земель. Почти 80% его земель относятся к категории уязвимых, что делает его основным источником пылевых и песчаных бурь.

Правительство Казахстана принимает меры по решению этой проблемы, взяв на себя обязательство восстановить миллионы гектаров земли. Также проводятся работы по восстановлению лесов. Деградация земель может иметь серьезные последствия для стран региона, считают эксперты. Это явление способно не только отразиться на сельскохозяйственной продуктивности, но и вызвать внутреннюю миграцию.

По данным исследований, годовая стоимость деградации земель в Центральной Азии составляет около $6 млрд.

«Вопросы здоровой земли и водной безопасности взаимосвязаны, но для стран Центральной Азии это региональная проблема. Например, Казахстан зависит от своих соседей в плане воды: 90% поверхностных вод Казахстана поступает из соседних стран. Казахстан также располагает самыми большими площадями сельскохозяйственных угодий, большая часть которых зависит от ирригации, что делает межправительственное сотрудничество ключом к обеспечению здоровой земли, водной безопасности и продовольственной безопасности посредством комплексной политики и действий», — заключил Орр.

«На сегодняшний день все пять стран Центральной Азии взяли на себя обязательства по совместному противодействию деградации почвы», — отметил он, добавив, что некоторые из инициатив в этом направлении уже были успешно реализованы.

«Более 100 технологий и подходов к устойчивому землепользованию были успешно применены в регионе и переданы правительственными и неправительственными организациями. Эти методы внедрили в глобальную сеть, известную как WOCAT. Она представляет собой базу данных с открытым доступом для технологий и устойчивого опыта земле- и водопользования», — сообщил ученый.