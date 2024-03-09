Эту новость в пятницу распространило агентство Reuters, ссылаясь на данные из Центрального бюро расследований Индии (ЦБР).

Как указывает ведомство, на текущий момент примерно 35 человек были отправлены в Россию по данной схеме, что превышает данные о 20 лицах, о которых ранее упоминало индийское Министерство иностранных дел.

Новые сведения от ЦБР свидетельствуют, что по крайней мере двое граждан страны отправились в Россию с надеждами на трудоустройство в российской армии в качестве «дополнительного персонала». Но позднее стало известно об их гибели в боевых условиях. Индийское посольство в Москве подтвердило один из этих случаев смерти, передает Reuters.

В статье упоминается, что торговцы людьми из различных штатов отслеживали потенциальных жертв через социальные сети и через местных посредников. Некоторым предлагалось обучение в российских частных вузах с возможностью получения скидки на продление визы.

«Индийцы, ставшие объектами торговли людьми, были подготовлены к ведению боевых действий и отправлены на передовые позиции в районе российско-украинского конфликта против их воли», — приводит заявление ЦБР агентство Reuters.

ЦБР информирует о проведении обысков в различных локациях, включая Дели и Мумбаи, в результате которых были изъяты денежные средства, документы и электронные устройства. Некоторые подозреваемые были задержаны для допроса.

Министерство иностранных дел Индии сообщило, что каждый инцидент, связанный с участием индийцев в военных действиях, обсуждался с Москвой. МИД России своих комментариев не дал.

На этой неделе появилась информация о том, что семь граждан Индии опубликовали видеообращение, в котором утверждают, что их заставляют участвовать в войне против Украины.