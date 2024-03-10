Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о скором представлении в Верховную раду законопроекта, предоставляющего возможность мобилизации осужденных и заключенных лиц для защиты страны.

«Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован. На ближайших сессионных заседаниях Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором также. Я ожидаю, что это весна, не позже, и думаю, что даже не конец весны», — сказал министр во время телемарафона.

Малюська подчеркнул готовность тысяч заключенных служить в армии, при этом уточнил, что мобилизация не будет распространяться на тех, кто нарушал воинскую дисциплину или совершал преступления против государственности.

«Такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут. Но последняя точка будет поставлена парламентом. Мы им покажем согласованную позицию с силами обороны и покажем примерно статистику готовности. <...> Я не ожидаю затягивания рассмотрения в парламенте, потому что пока я не встречал ни одного политика, депутата или руководителя Вооруженных сил, который был бы активно против», — сказал он.

Министр также заметил, что не все военные командиры готовы включать осужденных в свои подразделения. «Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать родину», — добавил он.

Стоит отметить, что мобилизация заключенных не является новым шагом в этой войне: с лета 2022 года Россия активно вербует осужденных для участия в так называемой «специальной военной операции».