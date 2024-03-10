Армейский корабль США «Генерал Фрэнк Бессон» был отправлен к побережью Газы с задачей оборудования там временного порта для увеличения объемов гуманитарной помощи. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Корабль покинул базу Лэнгли-Юстис 9 марта и направился в восточную часть Средиземного моря вскоре после обещания президента США Джо Байдена оказать помощь эксклаву. «Судно перевозит оборудование для создания временного причала», — отметили в командовании.

В своем ежегодном обращении к конгрессу Байден заявил о начале экстренной миссии по созданию в Газе порта для гуманитарных поставок, подчеркнув, что это позволит значительно расширить помощь эксклаву без присутствия американских военных на его территории. Президент призвал Израиль обеспечить безопасность гуманитарных миссий.

Кроме того, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании морского гуманитарного коридора с Кипра для поддержки палестинцев, инициатива будет реализована при поддержке США и ОАЭ.