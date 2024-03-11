ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Что известно о новой «‎‎тяжелой» российской бомбе?
Россия начала использовать против украинских военных мощную бомбу FAB-1500 весом 1,5 тонны, которая может изменить баланс сил на фронте
Что известно о новой «‎‎тяжелой» российской бомбе?
Reuters / Reuters
11 марта 2024 г.

Россия с февраля начала применять новейшую «‎тяжелую» бомбу FAB-1500, ‎которая способна уничтожить бункеры и украинские оборонительные позиции. Бомба весом 1,5 тонны при взрыве оставляет воронку шириной 15 метров и способна целиком разрушить целое здание, пишет CNN.

Новейшее оружие доставляется с воздуха истребителями и сбрасывается на расстоянии около 60-70 км, т.е. вне зоны действия многих украинских ПВО. FAB-1500 направляется к своей цели с помощью системы наведения и выдвижных крыльев.

Как отмечает канал, Россия уже применяет эти бомбы в Донецкой области — об этом свидетельствуют видеоролики с операции в Авдеевке. При этом российские войска уже успели сбросить FAB-1500 на тепловые электростанции, заводы и жилые дома в регионе.

Юрий Игнат, представитель Военно-воздушных сил Украины, в беседе с CNN отметил, что Россия фактически «‎забросала‎» Авдеевку «‎тяжелыми‎» авиационными бомбами.

«‎‎Накануне и во время битвы за Авдеевку было запущено сотни авиационных бомб за несколько дней. Только в Авдеевке за 48 часов было использовано 250 таких бомб», — уточнил военачальник.

Создав FAB-1500, который считается модернизированной версией советской «‎глухой бомбы», Россия получила превосходство на поле боя, отмечает CNN. ‎Это оружие дает ей возможность уничтожать оборонительные позиции Украины, что увеличивает потери украинцев и потенциально может переломить ход войны.

Военный эксперт Джастин Бронк в беседе с телеканалом отметил, что развитие «‎тяжелых»‎ бомб дало российским войскам возможность более эффективно использовать свои тактические воздушные силы.

Единственной защитой против FAB-1500 аналитик назвал американские комплексы Patriot — только у ракет этой установки есть достаточный диапазон, чтобы противостоять угрозе. Однако украинцы имеют ограниченное число таких установок. И ракет, используемых Patriot, становится все меньше, учитывая задержку в Конгрессе США — с ноября республиканцы в Палате представителей отказываются выделить финансирование Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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