Совет безопасности ООН призвал суданские правительственные войска и противостоящий ей спецназ «Оперативных сил поддержки» (RSF) приостановить бои на время священного мусульманского месяца Рамадан. Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал к перемирию.
RSF заявила, что приветствует призыв к прекращению огня. Посол Судана при ООН сообщил Совету Безопасности, что глава правящего совета Абдель Фаттах аль-Бурхан приветствует призыв к приостановке боевых действия на время Рамадана, но не понимает, как его можно реализовать «на земле».
МИД Судана сообщил, что для успешного прекращения огня RSF должны выйти из ряда районов, включая штаты Эль-Гезира и Сеннар, а также несколько городов в Дарфуре.
Суданская армия позже отвергла призывы к перемирию до тех пор, пока RSP не покинут гражданские объекты, заявил старший генерал вооруженных сил арабской страны Яссер Аль-Атта.
В заявлении говорится, что перемирие невозможно, пока RSF не выполнит условия соглашения, заключенного в мае прошлого года на переговорах в Джидде. В частности, речь идет о выводе сил из гражданских построек и общественных учреждений.
Заявление военачальника связано с недавними военными успехами правительственных войск в Омдурмане, одном из крупнейших городов Судана. Кроме того, Аль-Атта настаивает: лидер RSF Мохаммед Хамдан Дагало, известный также как Хемедти, не должен играть никакой роли в будущей политике Судана.
Война между армией Судана и RSF началась в середине апреля 2023 года из-за споров о будущем гражданском управлении страной. Обе фракции совершили государственный переворот в 2021 году, который ранее привел к отставке бывшего лидера страны Омара Башира. Последний правил Суданом с 1993 по 2019 годы.
RSF заняли большие участки столицы в первые дни боев. Армия в значительной степени находилась в оборонительном положении на протяжении большей части конфликта.
По данным ООН, гражданский конфликт привел к масштабному гуманитарному кризису. Более 25 млн человек нуждаются в помощи — это половина населения Судана. Около 8 млн покинули свои дома.