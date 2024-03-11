Совет безопасности ООН призвал суданские правительственные войска и противостоящий ей спецназ «‎Оперативных сил поддержки‎»‎ (RSF) приостановить бои на время священного мусульманского месяца Рамадан. Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал к перемирию.

RSF заявила, что приветствует призыв к прекращению огня. Посол Судана при ООН сообщил Совету Безопасности, что глава правящего совета Абдель Фаттах аль-Бурхан приветствует призыв к приостановке боевых действия на время Рамадана, но не понимает, как его можно реализовать «‎на земле»‎.

МИД Судана сообщил, что для успешного прекращения огня RSF должны выйти из ряда районов, включая штаты Эль-Гезира и Сеннар, а также несколько городов в Дарфуре.

Суданская армия позже отвергла призывы к перемирию до тех пор, пока RSP не покинут гражданские объекты, заявил старший генерал вооруженных сил арабской страны Яссер Аль-Атта.

В заявлении говорится, что перемирие невозможно, пока RSF не выполнит условия соглашения, заключенного в мае прошлого года на переговорах в Джидде. В частности, речь идет о выводе сил из гражданских построек и общественных учреждений.

Заявление военачальника связано с недавними военными успехами правительственных войск в Омдурмане, одном из крупнейших городов Судана. Кроме того, Аль-Атта настаивает: лидер RSF Мохаммед Хамдан Дагало, известный также как Хемедти, не должен играть никакой роли в будущей политике Судана.

Война между армией Судана и RSF началась в середине апреля 2023 года из-за споров о будущем гражданском управлении страной. Обе фракции совершили государственный переворот в 2021 году, который ранее привел к отставке бывшего лидера страны Омара Башира. Последний правил Суданом с 1993 по 2019 годы.

RSF заняли большие участки столицы в первые дни боев. Армия в значительной степени находилась в оборонительном положении на протяжении большей части конфликта.

По данным ООН, гражданский конфликт привел к масштабному гуманитарному кризису. Более 25 млн человек нуждаются в помощи — это половина населения Судана. Около 8 млн покинули свои дома.