Выйдя на сцену, чтобы получить «Оскар» за лучший международный фильм, вместе с продюсером Джеймсом Уилсоном, который произнес ряд речей, предостерегающих от избирательной эмпатии, Глейзер сказал, что создатели фильма стремились сделать его сюжет как можно более современным.

Глейзер отметил, что его картина, изображающая события в Освенциме, снята для того, чтобы люди осознали, что они делают сейчас: «Все наши решения нацелены на то, чтобы отразить и противостоять нашим сегодняшним поступкам. Не сказать: «Посмотрите, что они сделали тогда», а призвать: «Посмотрите, что мы делаем сейчас». Наш фильм показывает, к чему приводит дегуманизация в худшем ее проявлении».

Режиссер и продюсер фильма заявили, что не согласны с интерпретацией «еврейства» и «Холокоста», которая оправдывает оккупацию Палестины, и привела к многочисленным жертвам в Израиле и Палестине: «Сейчас мы стоим здесь как люди, которые опровергают свое еврейство и то, что Холокост является оправданием для оккупации, которая привела к гибели стольких невинных людей, будь то жертвы 7 октября в Израиле или продолжающееся нападение в Газе».

«Зона интересов» — третий британский фильм, номинированный в этой категории (после преимущественно валлийскоязычных фильмов «Хедд Вин» в 1993 году и «Соломон и Генор» в 2000 году).