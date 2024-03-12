ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Эндрю Тейт вновь под арестом
Эндрю Тейт и его брат Тристан были арестованы в Румынии после того, как власти Великобритании выдали европейские ордера на их арест
Эндрю Тейт вновь под арестом
Эндрю Тейт / Photo: Reuters
12 марта 2024 г.

По утверждению команды Тейта, обвинения против братьев, в том числе за сексуальные преступления, относятся к периоду с 2012 по 2015 год. Братья Тейт настаивают на своей невиновности по всем пунктам обвинения, отмечается в заявлении их представителей.

Как сообщила румынская полиция, в понедельник британские власти инициировали выдачу европейских ордеров на арест братьев за преступления сексуального характера. В обвинениях также упоминается «эксплуатация людей в Великобритании».

По данным полиции, обвиняемых доставили к прокурору при апелляционном суде Бухареста, который постановил задержать их на сутки.

Представитель Эндрю Тейта назвал выданный ордер на арест «непонятным возобновлением устаревших обвинений», что привело к «глубокому разочарованию и беспокойству» у братьев.

«Они решительно отрицают все обвинения и с сожалением отмечают, что такие серьезные утверждения вновь выдвигаются без каких-либо значимых новых доказательств», — указывается в заявлении.

Эндрю Тейт — блогер и бывший профессиональный кикбоксер. В октябре 2022 года Тейт принял ислам. В последние годы он прославился своей критикой западных либеральных трендов и активной поддержкой Палестины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us