Первое судно, перевозящее гуманитарную помощь в сектор Газа, отправилось из Кипра 12 марта, второе на очереди. Об этом сообщили испанские неправительственные организации (НПО) World Central Kitchen и Open Arms, организовавшие доставку гуманитарных грузов.

Организации поставят в сектор 200 тонн риса, муки, бобовых, консервированных овощей и белка. Поставка осуществляется при помощи ОАЭ. Коридор, организованный World Central Kitchen, — это независимая инициатива, отдельная от планов США создать временный плавучий причал у берегов Газы для доставки помощи.

Главная цель морской кампании — наладить новый коридор для доставки помощи в осажденный эксклав, поскольку Израиль продолжает блокировать ввоз продовольствия, воды, медикаментов и топлива в Газу.

Решение транспортировать продукты в Газу морским путем из Кипра принято в условиях предупреждения ООН и других гуманитарных агентств о том, что Газа находится на грани голода. За сутки с 11 по 12 марта в сектор смогли попасть только 200 грузовиков — несмотря на то, что это рекордное количество с октября, этого все равно недостаточно.

Ранее в агентстве ООН по гуманитарной помощи заявили, что для обеспечения хотя бы минимальным количеством еды всего населения Газы необходимо, чтобы в сектор въезжали минимум 300 грузовиков. При этом по-прежнему заблокирована поставка грузов на север Газы, где сложилась наиболее катастрофическая ситуация.

Второе судно с гуманитарными грузами готовится к совершению того же путешествия, сообщил глава МИД Греческой администрации Южного Кипра Константинос Комбос.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, недавно объявившая о начале визита на Кипр, приветствовала отправку грузов в Газу как «‎‎знак надежды».

«Мы будем упорно работать вместе, чтобы за этим последовали еще многие суда. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помощь прибыла к палестинцам»‎, — заявила политик, при этом никак не осудив действия Израиля и его блокаду.