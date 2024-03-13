15 человек погибли, более 4700 получили ранения в результате инцидентов на празднике огня Чахаршанбе-Сури в Иране. Сообщается, что было зафиксировано 189 случаев ампутации частей тела и 1070 случаев, связанных с травмами глаз. Цифры, говорится в сообщениях местных агентств, будут обновляться.

Столица Тегеран и северные провинции страны возглавили список пострадавших.

Власти сообщают, что, несмотря на мрачные цифры, наблюдается снижение числа погибших и раненых по сравнению с предыдущими годами.

Иранский праздник огня Чахаршанбе-Сури — древняя традиция, отмечаемая перед иранским Новым годом — Новрузом, приходящимся на 21 марта, дату весеннего равноденствия, и знаменующим приход весны.

В последние годы на смену традиционным кострам пришли мощные взрывчатые вещества и фейерверки, что сделало праздник более опасным и травматичным.