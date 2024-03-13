Солнечным утром 21 февраля самолет пятого поколения Kaan, воплощение грандиозных амбиций и передовых технологических достижений Турции, взмыл в небо, обещая новую эпоху в военной авиации. Полет не только подтвердил статус Турции как страны, стремящейся к технологическому лидерству в сфере военной авиации, но и вызвал значительный интерес общественности, став горячей темой обсуждения среди экспертов и аналитиков по всему миру.

В свете этих событий мы пообщались с военным экспертом Агилем Рустамзаде, чтобы понять и оценить истинное значение этого прорыва Турции.

Недавно состоялся первый полет турецкого истребителя пятого поколения Kaan. Как вы оцениваете это событие? Это довольно интересная эпоха для авиапромышленности Турции. Как мы знаем, Турция не являлась производителем самолетов-истребителей первого, второго, третьего и четвертого поколений. Однако она участвовала в модернизации F-16, истребителей четвертого поколения, тем самым набрав ценный опыт. Многие не верили в возможности турецкого авиапрома. А на днях президент Турции Эрдоган заявил, что через четыре года Kaan будет включен в парк боевых самолетов.

Однозначно, это гигантский прорыв для турецкой оборонительной промышленности. Дело в том, что производство современного боевого истребителя требует очень больших наукоемких, финансовых и технологических вложений. Несомненно, это успех.

Вместе с этим я хотел бы обозначить некоторые моменты. Для полноценного истребителя пятого поколения (который, к слову, удалось создать пока только Соединенным Штатам Америки) нужен своеобразный двигатель. Этот двигатель коренным образом отличается от других самолетов. Дело в том, что двигатель самолета пятого поколения должен обеспечивать крейсерский режим на сверхзвуковой скорости. И это определяет очень большие требования к тяговооруженности этого двигателя. Кроме того, температура выходящих газов из двигателя должна быть на порядок меньше, чем у обычных двигателей.

Что касается фюзеляжа, да, с фюзеляжем у этого истребителя все нормально. Турция поставила перед собой амбициозные цели, как мы видим, она все свои амбициозные планы претворяет в жизнь. Я думаю, что примерно через 4 года, когда будет готов турецкий двигатель пятого поколения и будут разработаны соответствующие вооружения, тогда мы будем иметь полноценный истребитель пятого поколения.

Вместе с этим я хотел бы добавить одну такую вещь. Азербайджан участвует как в разработке, так и в производстве отдельных узлов для истребителя Kaan. Это же самое я предлагал всем своим коллегам из стран Организации тюркских государств, чтобы они не были пассивными наблюдателями, а участвовали в разработке и финансировании некоторых вещей. Чтобы в перспективе они получили бы за адекватные деньги очень хороший истребитель. Поэтому я пользуюсь вашей площадкой и призываю все страны ОТГ смотреть на истребитель Kaan как на истребитель тюркской цивилизации, на истребитель Организации тюркских государств.

В целом у меня очень оптимистическое видение. Как летчик и инженер, даже глядя издалека на этот самолет, на его конструкцию, я уже могу приблизительно сказать, какие возможности он будет иметь. Я думаю, что получился очень хороший самолет и в перспективе это будет один из конкурентоспособных истребителей на рынке оружия.

Вы сейчас упомянули, что как летчик, исходя из сегодняшних характеристик самолета, уже можете понимать его возможности. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Если сравнивать Kaan с другими истребителями, такими как F-35, и не только пятого поколения, чем он выделяется? Это довольно крупногабаритный двухмоторный истребитель, если судить хотя бы по внешним признакам.

Kaan будет более совершенным истребителем, чем F-35. Дело в том, что F-35, будучи однодвигательным, не сможет нести такую же боевую нагрузку, как Kaan. То есть мы имеем летательный аппарат, характеристики которого будут значительно лучше, чем у F-35. Кроме того, F-35 имеет существенный недостаток: он должен постоянно связываться со своей базой в Соединенных Штатах Америки. Представьте, вы взлетаете и в какой-то момент хотите применить пушку, но завод-изготовитель в США не разрешает вам ее использовать. Очевидно, что для Турции, тюркского мира и их союзников Kaan будет наиболее оптимальным вариантом. Я бы не стал сравнивать Kaan с российскими и китайскими аналогами, так как у них нет качественного авиационного радара с активной фазированной антенной-решеткой (АФАР).

Тем не менее перед Турцией стоит вызов. Она уже разрабатывает радар с АФАР в рамках проекта «Озгюр» для F-16. И я думаю, что на его базе можно создать очень хороший радар, который будет конкурировать с мировыми аналогами. Стоит отметить, что для истребителя пятого поколения огромное значение имеет его средство обнаружения, которое включает в себя не только радар, но и систему оптического и инфракрасного видения.

Давайте вкратце опишем, что такое истребители пятого поколения. В 70-х годах начали выпускаться истребители четвертого поколения, такие как F-16 и F-15. Спустя 30 лет, с 2000-х годов, постепенно на смену им пришли истребители пятого поколения. Хотя, конечно, они есть только у некоторых стран. В чем их особенность?

Идет уже наработка 6-го поколения. Возможно, что высокотехнологические страны перейдут к 6-му поколению. В этом Турция не отстанет. Проект Kızılelma например, на передовой: ваш опытный образец поднялся в воздух даже раньше, чем его американский аналог.

Что касается истребителя пятого поколения. К нему выдвигаются такие требования, как малозаметность в радиолокационном и инфракрасном диапазоне. Также минимальная температура выходящих газов. Это делается не только для защиты от радаров, но и от спутников из космоса, а также наземных средств обнаружения, которые реагируют на тепло. То есть речь идет о малозаметности как в радиолокационном, так и в инфракрасном оптическом диапазоне.

Кроме того, он должен обладать высокоточным оружием, которое можно применять без входа в зону ПВО. Это дальнобойное оружие с дальностью применения 200-400 километров (200 км и выше по воздушным целям, 300 км и более по наземным).

Истребитель пятого поколения должен иметь возможность летать на сверхзвуковой скорости в крейсерском режиме. Дело в том, что, кроме F-22 и F-35, ни один истребитель пока не обладает такой возможностью.

Если кто не помнит, я попробую обозначить читателям, что такое крейсерский режим.

Многие автолюбители, наверное, сталкивались с таким выражением, как форсаж. Это когда вы нажимаете на газ до упора, и двигатель потребляет максимальное количество топлива. Это позволяет развивать максимальную скорость, но ограничивает время. Расход топлива в форсажном режиме в несколько раз выше, чем в обычном.

То же самое с истребителями. Для того чтобы преодолеть сверхзвуковую скорость, им приходится работать на максимальных форсажных режимах работы двигателя, где расход топлива увеличивается в 3-5 раз.

А вот когда у вас двигатель пятого поколения, вы можете летать на сверхзвуковой скорости без выхода на максимальный оборот. Таким образом, вы можете преодолевать очень большие расстояния.

И, кроме того, несомненно, истребитель пятого поколения — это еще и платформа. Она должна иметь расширенные возможности, скажем, осуществление связи между различными военными компонентами. К примеру, F-35 может наводить противокорабельную ракету. Или, например, F -35 может наводить ракеты ПВО Patriot на какие-либо цели.

То есть, этот самолет — целый комплекс. В перспективе F-35 должен работать в связке с дронами, летая в строю. Эта концепция называется «верный ведомый». Турция опережает в этом многих и конкурирует с США, поскольку в связке с Kaan есть турецкий реактивный сверхзвуковой БПЛА Kızılelma. По этой концепции в связке с тяжелым ударным дроном Турция добьется больших успехов.

Вот такие требования к истребителям пятого поколения. Их много и их по-разному интерпретируют, но основную базу, с чем согласны все, я обозначил.

В связи с этим, что можно сказать о неамериканских конкурентах, в частности о Су-57? Этот самолет был выпущен более 10 лет назад, однако он вызывает довольно критические отзывы. Многие сомневаются, что он относится к истребителям пятого поколения.

Проблема Су-57 в первую очередь в двигателе. С трудом верится, что Россия сможет создать двигатель пятого поколения для этого истребителя. В последние 10 лет у Российской Федерации возникли большие проблемы с разработкой авиационных двигателей.

Более того, даже на Су-35 не был установлен современный радар. Это позволило французскому истребителю в Египте легко победить Су-35, на котором, по идее, должен был стоять радар с активной фазированной антенной решеткой. Су-57 также не имеет такого радара, как и вооружения, соответствующего требованиям к самолетам пятого поколения.

В случае с Kaan мы можем говорить о разработках, которые будут использоваться турецкими инженерами, работающими над этим истребителем. Перспективы же Су-57 весьма туманны.

У них буксует проект двигателя, который не получается сделать уже много лет. За более чем 10 лет им не удалось создать современный радар. Существуют проблемы с разработкой средств огневого поражения (ракет и бомб).

Поэтому, скорее всего, Су-57 так и останется истребителем поколения 4,5 с ограниченными возможностями по нанесению ударов как по воздушным, так и по наземным целям.

Что касается китайского истребителя, он, на мой взгляд, недалеко ушел от российского. Китайское авиастроение во многом основано на российском. Китайские двигатели — это копии или модернизация российских двигателей.

В области электроники Китай немного опережает Россию. Радиоэлектроника китайского истребителя будет лучше, чем на Су-57.

Но у него те же проблемы: двигатель, радар и новейшие высокотехнологичные ракетные системы.

Эти проблемы не позволят Китаю создать истребитель пятого поколения с впечатляющими тактико-техническими данными.

Можно ли тогда сказать, что на сегодняшний день готовые истребители пятого поколения есть только у США? Это F-35 и F-22. Турция же с Kaan наступает им на пятки. Являются ли эти самолеты конкурентами турецкого истребителя?

У турецкого истребителя Kaan будет два основных конкурента. Первый — это южнокорейский KF-21. Кстати, эти два самолета имеют много общего. Аэродинамика — наука точная, поэтому неудивительно, что они во многом схожи. Это говорит о том, что Kaan движется в верном направлении.

И второй — это F-35, который по ряду параметров превосходит F-22.

F-35 оснащен мощным радаром, который обеспечивает ему преимущество над другими истребителями. Было бы нечестно утверждать, что Турция в ближайшее время сможет создать радар, превосходящий американский. Однако я думаю, что Kaan будет наравне с корейским истребителем, опережая остальных конкурентов. Основная конкуренция развернется с F-35.

Для наглядности применения истребителя пятого поколения рассмотрим ситуацию с войной в Украине. Уже давно ведутся разговоры о поставках F-16. А что было бы, если бы США передали Украине истребители F-35? Смогло бы это изменить ход войны?

Говоря о современных высокотехнологичных системах вооружения, важно понимать, что они эффективны только при комплексном использовании. В прошлом танк мог действовать самостоятельно, как и солдат с автоматом. Современные же боевые операции требуют слаженной работы различных компонентов систем вооружения.

Передача Украине не только истребителей F-35, но и всей необходимой инфраструктуры, средств поражения с дальностью действия до 500 километров стала бы для страны настоящим технологическим рывком. F-35 мог бы стать game changer — системой вооружения, способной изменить правила игры на поле боя.

Как системы ПВО противника могут реагировать на истребители пятого поколения? В истории уже были случаи, когда сбивались «самолеты-невидимки».

В Сербии был сбит бомбардировщик B-117. Из-за его прозвища «невидимка» многие ошибочно полагают, что он полностью невидим для радаров. Это не так.

В контексте войны в Украине истребителям пятого поколения с дальнобойным оружием могут эффективно противостоять лишь комплексы ПВО С-300 последних модификаций и С-400. Их количество ограничено.

Именно поэтому я говорил о важности взаимодействия всех военных компонентов. При наличии полноценной спутниковой, оптической и радиотехнической разведки ни один комплекс ПВО не сможет эффективно противостоять.

Даже классическая воздушная операция приводит к тому, что средства ПВО обнаруживаются и уничтожаются. Два самолета, вылетающих и возвращающихся без поддержки, — это партизанщина. Авиация не должна воевать таким образом.

Авиация воюет воздушными операциями, где для прикрытия 4 бомбардировщиков в воздухе находятся еще 10 самолетов, а на земле дежурят ракетчики, готовые нанести удар по обнаруженным системам ПВО в зоне операции.

Существует известный термин «догфайт», обозначающий воздушный бой на малых дистанциях. Можно ли сказать, что истребители пятого поколения не предназначены для таких сражений? Их основная задача — обнаружение и уничтожение целей на дальних дистанциях. Лобовые схватки, характерные для прежних десятилетий, становятся анахронизмом?

Согласен, это анахронизм. Вероятно, последние «догфайты» мы наблюдаем в российско-украинской войне. В начале вторжения, из-за недостатка дальнобойного оружия и ракетных систем, российские истребители вынуждены были барражировать над горами. Отсутствие АВАКСа (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) и летающих радаров (авиационные комплексы дальнего радиолокационного обнаружения, ДРЛО), а также несовершенство российских радиоэлектронных систем привели к воздушным боям с украинскими летчиками.

«Догфайты» для высокотехнологичных стран уже изжили себя. Это произошло примерно в начале 2000-х годов. К ним прибегают страны, отстающие в высокотехнологическом плане. Они могут использовать воздушные дуэли, но в современной войне самолеты запускают друг по другу ракеты с расстояния 200 километров. Лобовые бои неактуальны.

Даже для самолетов поколения 4++ или 4,5 «догфайты» являлись анахронизмом, а для пятого поколения вообще не предусматриваются. Обратите внимание на форму истребителей пятого поколения: воздушный пилотаж не является их приоритетом. Аэродинамика самолетов четвертого поколения предусматривала максимальное использование фигур пилотажа, в то время как истребители пятого поколения в первую очередь делают ставку на малую радиолокационную заметность.

Вы упомянули истребители поколения 4,5, к которым относятся Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также F-16 последней модификации Viper. Возвращаясь к Турции: некоторое время назад серьезно рассматривался вопрос о приобретении Eurofighter, производимого европейским консорциумом. Однако в итоге выбор был сделан в пользу F-16 Block 70 Viper. Турецкий Kaan будет превосходить эти истребители, однако его поступление на вооружение еще не состоялось.

Решение Турции о закупке F-16 Block 70 Viper обусловлено тем, что на сегодня это лучший истребитель поколения 4,5. Он включает некоторые системы, заимствованные из F-35, что позволяет говорить о наличии у него ДНК и генов F-35.

Французский истребитель Rafale также является достойным конкурентом. Французская школа авиастроения обладает одной из самых богатых историй. Rafale демонстрирует высокие характеристики и в перспективе может противостоять F-16 Block 70.

Что касается Eurofighter, стоит отметить, что европейская школа авиастроения относительно молода. Вся техника, выпускаемая в Европе (вертолеты, грузовые самолеты, истребители), отличается высоким качеством, но требует постоянного ремонта и технического обслуживания. Оборудование европейских истребителей имеет ограниченный ресурс.