Президент Эрдоган выступил перед народом на митинге своей партии на площади Адлие в Ширнаке на юго-востоке Турции. В своей речи президент Турции поздравил жителей города с наступлением Рамадана и пожелал и мира и безопасности. Он назвал регион сердцем Турции.

«Может ли существовать тело без сердца? Турция без Ширнака, Мардина или Диярбакыра не может существовать», — сказал турецкий лидер.

Он отметил достижения государства в борьбе с сепаратизмом в регионе, управляемом внешними силами.

«Сепаратистская террористическая организация — это инструмент, навязанный нашей стране для продолжения угнетения, попытки установления которого на этих землях были сделаны с помощью однопартийного фашизма. Государство, безусловно, допускало ошибки. Однако сепаратистская организация была пешкой темного сценария, целью которого было нападение на нас. <…> С демократической и развивающей революцией, которую мы совершили за последний 21 год, мы разрушили эту коварную игру со всеми ее внутренними и внешними элементами», — сказал президент Турецкой Республики.

«Теперь, создавая коридор безопасности вдоль наших южных границ, мы полностью предотвращаем распространение огня вокруг нас на нашу страну. Мы ставим барьер между террористическими организациями, используемыми для того, чтобы затянуть Турцию в этот огонь, и нашими границами, держа империалистов и их пешек на расстоянии», — добавил он.

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о крупных успехах оборонного комплекса страны, отметив, что это «перевернуло игру».

«Еще вчера те, кто торговались с нами в вопросе продажи самолетов, танков, вертолетов и радаров, чтобы эксплуатировать ресурсы страны, теперь начали проявлять интерес к нашей продукции. Те, кто видел нашу страну как рынок, наш народ как дешевую рабочую силу и наши земли как дешевый источник сырья, теперь становятся нашим рынком. Иными словами, мы перевернули игру», — заявил он.

Президент также отметил достижения в добыче энергоресурсов, в частности, добычу нефти в Габаре.

«Мы превысили добычу в 37 тыс. баррелей нефти в сутки в Габаре. Цель — 100 тыс. баррелей. Эти места будут процветать. Мы планируем поднять добычу выше 40 тыс. баррелей в день к концу этого месяца и достичь добычи в 100 тыс. баррелей к концу года».

Он пообещал процветание региону и развитие его в качестве туристического направления.

«Для удобства наших граждан мы строим зоны отдыха на высокогорьях и места для пикников, включая все необходимые удобства, и строим дороги. <…> Ширнак все чаще становится важным туристическим направлением в нашей стране», — сказал глава государства.