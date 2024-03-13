Сообщается, что 13 марта Усть-Лабинский районный суд в непубличном порядке рассмотрел и одобрил прошение Калашова об освобождении. Однако это решение еще не приобрело окончательной юридической силы и может быть оспорено в апелляционной инстанции. Дополнительные детали пока не раскрыты.

Ранее ряд российских СМИ, основываясь на своих источниках, сообщали, что 16 марта предполагается рассмотрение вопроса об освобождении Шакро Молодого по состоянию здоровья, что якобы должно стать «шикарным подарком» к его 71-летию 20 марта.

В сегодняшних сообщениях СМИ речь идет об условно-досрочном освобождении, а не об освобождении по здоровью. При этом некоторые СМИ отмечают здоровье как одну из причин для УДО.

Медиа, специализирующиеся на криминальной хронике, часто описывают Захария Калашова как центральную фигуру, или даже «босса боссов» российского криминального мира.

Его арест в 2016 году в Москве по обвинению в вымогательстве стал кульминацией расследования инцидента со стрельбой на Рочдельской улице, где произошло убийство двух лиц. Это происшествие было связано с конфликтом между подрядчиком Фатимой Мисиковой, защищаемой Калашовым, и владелицей ресторана Elements Жанной Ким.

В 2018 году Калашов получил приговор в 9 лет и 10 месяцев заключения и с февраля 2019 года находится в исправительной колонии №2 Краснодарского края.