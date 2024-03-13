Из 417 голосующих конгрессменов за принятие законопроекта высказались 352, против — 65, включая 15 республиканцев и 50 демократов, еще один представитель воздержался от голосования.

Далее законопроект будет представлен на рассмотрение Сената, и в случае одобрения президент Джо Байден его подпишет.

Суть законопроекта заключается в том, что владелец TikTok, китайская компания ByteDance, должна будет либо продать приложение, либо столкнуться с его запретом на территории США. CNN сообщает, что TikTok будет предоставлено около пяти месяцев на разъединение с ByteDance после вступления закона в силу.

Законопроект был предложен республиканцем Майком Галлахером и демократом Раджой Кришнамурти. В документе TikTok и его владелец ByteDance обвиняются в том, что их контролируют «иностранные враги».

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь раскритиковал решение американских законодателей, отвергнув предположения о том, что TikTok представляет угрозу для Соединенных Штатов и обвинив США в «гегемонии и несправедливой конкуренции».

Принятие данного законопроекта предоставит президенту США полномочия на запрет других приложений, находящихся под контролем «иностранных противников». Согласно информации The Hill в список стран, чьи приложения могут подпасть под ограничения, включены Китай, Россия, Северная Корея и Иран.

В конце 2022 года был одобрен закон, запрещающий TikTok на устройствах федерального правительства, а в феврале 2023 Белый дом потребовал от федеральных агентств убрать приложение с государственных устройств в течение 30 дней.

США выражают обеспокоенность, что китайское правительство может использовать TikTok для сбора данных американцев, учитывая, что приложение имеет более 100 млн пользователей в США.