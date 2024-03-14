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ФСБ: 4 члена РДК задержаны
ФСБ сообщила о задержании 4 человек, которых спецслужба называет участниками «Русского добровольческого корпуса». Их подозревают в планировании терактов
ФСБ: 4 члена РДК задержаны
ФСБ: 4 члена РДК задержаны / Photo: Reuters
14 марта 2024 г.

В Санкт-Петербурге задержаны четыре человека, которых российская спецслужба ФСБ подозревает в причастности к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК) и планировании терактов. По версии ФСБ, задержанные придерживаются «праворадикальных взглядов» и действовали по указанию украинской военной разведки.

Сообщается, что их обвиняют в намерениях отравить «высокотоксичным химическим веществом» продукты питания для российских военных в зоне боевых действий и жителей оккупированных территорий Украины, а также в сборе информации о «ключевых объектах» инфраструктуры Санкт-Петербурга и области «для подготовки терактов». Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал задержанных до 27 апреля.

12 марта формирования РДК, Легион «Свобода России» (ЛСР) и батальон «Сибирь», предположительно состоящие из граждан РФ, воюющих на стороне Украины, заявили о проведении рейда на территории РФ. На следующий день в совместном заявлении формирований сообщалось о начале «массированного штурма» приграничных областей РФ и озвучен призыв к гражданскому населению «эвакуироваться» из Белгородчины и Курщины.

Российская сторона отрицает прорыв границы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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