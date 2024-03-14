Во Франции разгорается скандал вокруг публикации карикатуры в газете Liberation, которая высмеивает страдания мусульман Газы в священный месяц Рамадан.

Левоориентированное издание опубликовало изображение, на котором голодающие палестинцы стали объектами для насмешек. На карикатуре палестинский мужчина гоняется за мышами и тараканами, в то время как женщина указывает, что время для разговения поста не пришло. В это время голодный ребенок наблюдает за сценой. Рядом видна рука, торчащая из-под обломков здания.

Автором карикатуры является Коринн Рей, бывшая сотрудница скандально известного журнала Charlie Hebdo. Рей и ранее подвергалась критике за распространение оскорбительного контента. Публикация вызвала широкое осуждение в социальных сетях и среди гуманитарных организаций, акцентируя внимание на гуманитарном кризисе в Газе.

Британский рэпер и пропалестинский активист Карим Деннис, известный под сценическим именем Lowkey, прокомментировал публикацию в X (ранее Twitter): «Главным редактором Liberation является Дов Алфон, ранее служивший в израильском военном разведывательном подразделении 8200. Газета принадлежит франко-израильскому миллиардеру Патрику Драи».

В контексте продолжающегося конфликта и осады Газы здравоохранение эксклава бьет в набат о критическом недостатке продовольствия для медицинских работников в первый день Рамадана, призвав международное сообщество к срочной помощи.

Вторжение Израиля в Газу привело к гибели не менее 31 112 человек, преимущественно женщин и детей, и заставило около 80 процентов населения Газы бежать из своих домов, в результате чего сотни тысяч людей оказались на пороге голодной смерти.