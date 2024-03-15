ХАМАС представил посредникам в лице Катара и Египта предложение о перемирии в секторе Газа. На первом этапе движение предлагает освободить часть израильских заложников: женщин, детей, пожилых и больных — в обмен Израиль должен освободить 700-1000 палестинских заключенных, удерживаемых в тюрьмах.

План включает освобождение 100 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. В обмен ХАМАС готов отпустить израильских солдат женщин. Ранее мирные планы подразумевали освобождение военных лишь на последнем этапе перемирия.

При этом движение отметило, что готово будет согласовать время для постоянного перемирия после начального обмена заложниками и заключенными. Тогда же планируется согласовать сроки для отвода израильских военных из Газы. На первом этапе планируется лишь взаимное освобождение заложников и заключенных.

При этом более масштабный обмен задержанных лиц с обеих сторон предполагается на втором этапе плана.

Пока неизвестно, согласится ли Израиль на это предложение ХАМАС. Ранее израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив отказался от переговоров с палестинским движением, поскольку то не предоставило список живых заложников. Потому раунд переговоров в Каире за неделю до Рамадана проходил без участия израильской делегации.

7 марта ХАМАС покинул Каир, отказавшись продолжать переговоры по текущим условиям. Как отмечает агентство Reuters, движение настаивает на полном прекращении боевых действий, то есть чтобы Израиль не возобновлял военную кампанию по окончании перемирия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергает такую возможность, подчеркивая, что хочет продолжать войну.

Как отметил представитель МИД Катара Маджед Аль-Ансари, переговоры обеих сторон по-прежнему продолжаются. Пока видимого прогресса на этом треке нет, признал дипломат. По его словам, Доха рассчитывает, что перемирия удастся добиться к концу Рамадана.