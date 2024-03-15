Лидер йеменских повстанцев-хуситов Абдул Малик аль-Хуси заявил, что движение увеличит атаки израильских судов, чтобы не дать им пройти через Индийский океан к мысу Доброй Надежды. После начала нападений хуситов на коммерческое судоходство в ноябре большинство логистических компаний мира переключили суда на альтернативный маршрут вокруг Африки.

«Наша главная задача — не дать пройти судам, связанным с израильским врагом, не только через Аравийское море, Красное море и Аденский залив, но и через Индийский океан к мысу Доброй Надежды. Это важный шаг, и мы уже начали его осуществлять», — сказал аль-Хуси.

Хуситы, которые связаны с Ираном, атакуют связанные с Израилем суда в Красном море и Аденском заливе. Они называют это кампанией солидарности с палестинцами, страдающими от израильской военной агрессии в Газе. По данным Госдепа США, с ноября хуситы совершили более 100 нападений.

Аль-Хуси отметил: с начала атак погибло около 34 хуситов. При этом движению удалось потопить только один зарубежный корабль: Rubymar, принадлежащий Великобритании, но шедший под флагом Белиза.

Из-за атак хуситов в Красном море нарушились международные торговые пути. Крупнейшие транспортные компании вынуждены выбирать более длительные и дорогостоящие маршруты вокруг Южной Африки. Из-за нападений резко упали доходы как израильских портов на Красном море, так и египетского Суэцкого канала.

14 марта российское агентство «‎РИА Новости»‎ со ссылкой на источник в йеменском движении сообщило, что хуситы провели испытания гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость до 10 тыс. км/ч. В тот же день газета Financial Times сообщила, что США провели встречу с иранскими чиновниками в январе и просили Тегеран усмирить хуситов, чтобы прекратить атаки на коммерческое судоходство.