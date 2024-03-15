Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил последнее предложение ХАМАС об обмене заложниками и перемирии, назвав требования группировки «по-прежнему неприемлемыми». Вместе с тем он заявил о готовности отправить израильских представителей в Катар для продолжения переговоров о перемирии, передает Reuters.

В заявлении канцелярии Нетаньяху также упоминается о плане вторжения израильских сил в Рафах. «Армия Израиля готова к операции и к эвакуации [гражданского] населения», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху после заседания военного кабинета, где было одобрено военное вторжение в Рафах на юге Газы.

Это решение было принято, несмотря на международные призывы, в том числе со стороны США и Египта, к воздержанию от военных действий в Рафахе, где нашли убежище около 1,5 млн перемещенных палестинцев.

Планы Нетаньяху по вторжению в город на юге Газы и гуманитарная ситуация в эксклаве уже стали причиной растущего напряжения в отношениях между Вашингтоном и Тель-Авивом. Так, президент США Байден заявил, что Нетаньяху больше вредит Тель-Авиву, нежели приносит ему пользу. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул необходимость разработки четкого и осуществимого плана по Рафаху, включающего эвакуацию гражданских лиц из зоны боевых действий.

Тем временем лидер большинства в Сенате США Чак Шумер призвал к отставке Нетаньяху, утверждая, что израильский премьер «смотрит на гражданские жертвы в Газе сквозь пальцы». По мнению Шумера, действия Израиля снижают его поддержку во всем мире, а еврейское государство «не сможет выжить, если станет изгоем».

Президент Байден поддержал Шумера, заявив, что слова сенатора находят отклик среди многих американцев. Между тем партия Нетаньяху «Ликуд» распространила заявление, в котором подчеркнула «широкую общественную поддержку политики» израильского премьера.