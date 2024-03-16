Этот шаг не только подчеркивает стремительный рост киберспорта в стране, но и отражает важность узбекского рынка для мировых игровых разработчиков. За последние годы благодаря активной поддержке государства и инициативам Ассоциации киберспорта Узбекистана страна добилась значительных успехов на международной арене, включая высокие достижения узбекских киберспортсменов и внедрение киберспортивных программ в образовательную систему.

Введение узбекского языка в PUBG Mobile символизирует не только культурное признание, но и предоставляет новые возможности для узбекистанских игроков, способствуя дальнейшему развитию и популяризации киберспорта в стране.

Развитие киберспорта и государственная поддержка

Значительный рост интереса к киберспорту в Узбекистане обусловлен не только демографическими и технологическими факторами, но и активной поддержкой со стороны государства. Постановление президента Шавката Мирзиёева от 16 ноября 2022 года положило начало системной поддержке киберспорта, в частности в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта начиная с 2023/2024 учебного года будет открыто новое направление бакалавриата «Спортивная деятельность: киберспорт». Также будут приняты меры для развития соответствующей инфраструктуры.

В документе акцентируется внимание на необходимости стимулирования международных успехов узбекских киберспортсменов, что предполагает не только финансовую поддержку для участия в глобальных соревнованиях, но и создание условий для проведения международных турниров на территории Узбекистана. Такой подход не только повысит уровень мастерства местных игроков за счет опыта международных состязаний, но и привлечет внимание к Узбекистану как к важной точке на карте мирового киберспорта.

Ассоциация киберспорта Узбекистана: лидерство и сотрудничество

Ассоциация киберспорта Узбекистана, основанная в 2017 году, занимает центральное место в продвижении киберспорта на национальном и международном уровнях. Взаимодействие с PUBG Mobile, оформленное меморандумом о сотрудничестве в 2022 году, подчеркнуло стремление Узбекистана укрепить свои позиции в мировой киберспортивной индустрии. Под эгидой нового президента Ассоциации, Джураева Дониера Муратхановича, организация нацелена на расширение влияния Узбекистана в области киберспорта через партнерство с международными федерациями и организацию значимых соревнований.

Хишам Нуху, представитель Tencent Games в СНГ, высоко оценил потенциал узбекского рынка, отметив его как один из самых динамично развивающихся рынков мобильных игр в регионе. Прогресс Узбекистана в этой сфере, с одной стороны, связан с тем, что значительную часть населения страны составляет молодежь, с другой — объясняется высоким уровнем охвата жителей интернетом, этот показатель достиг почти 77%.

«Узбекистан является крупнейшим рынком в Центральной Азии и одним из трех лидеров в СНГ в сфере мобильных игр», — подчеркнул Нуху.

Статистика за 2023 год, актуальная на 10 сентября этого года, наглядно демонстрирует впечатляющий рост: количество игровых транзакций в Узбекистане увеличилось на 716%, а их объем — на 126%, что свидетельствует о стремительном развитии игровой индустрии в стране.

Также в 2023 году узбекистанская сборная по киберспорту впечатлила мир, завоевав чемпионский титул на Азиатских соревнованиях по CS:GO. Этот успех ярко иллюстрирует результативность подхода к развитию киберспорта в Узбекистане.

Портал e-Sports Earning отмечает, что Узбекистан занимает 74-е место из 200 в мировом рейтинге по заработкам в киберспорте. Так общий доход за прошлый год 60 наиболее успешных узбекистанских спортсменов составил свыше 180,398 долл. США.

Таким образом, перед Ассоциацией киберспорта Узбекистана, которая играет ключевую роль в поддержке и развитии этого спортивного сегмента, стоят большие задачи, среди которых приоритетными являются создание достойных условий для молодых талантов и укрепление имиджа Узбекистана как одного из центров мирового киберспорта.