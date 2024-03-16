Переговоры по достижению перемирия между ХАМАС и Израилем должны возобновиться на этой неделе в Катаре, сообщают египетские официальные лица. Это будут первые непрямые встречи между представителями Израиля и лидерами ХАМАС с начала месяца Рамадан.

Несмотря на надежды международных посредников на шестинедельное перемирие до начала Рамадана, ХАМАС отказался от любых договоренностей, не предусматривающих постоянное прекращение огня в Газе. Израиль не принял это условие.

ХАМАС представил посредникам предложение, предусматривающее трехэтапный план завершения боевых действий.

Первый этап включает в себя шестинедельное перемирие с обменом 40 пленных на 400 палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. Израильские силы, по этому плану, должны будут отвести войска с двух основных дорог в Газе, позволив перемещение вынужденных переселенцев и обеспечив свободный доступ гуманитарной помощи в эксклав.

Второй этап предусматривает объявление постоянного перемирия и освобождение оставшихся израильских пленных в обмен на дополнительное количество заключенных. На третьем этапе ХАМАС должен будет передать тела израильских военнослужащих в обмен на снятие Израилем блокады Газы и начало восстановительных работ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предложение «нереалистичным», но согласился отправить израильских переговорщиков в Катар для дальнейших обсуждений.

Переговоры ожидаются в воскресенье, хотя могут быть перенесены на понедельник. Нетаньяху отклонил призывы к заключению постоянного перемирия, настаивая на необходимости «уничтожения ХАМАС».

Также Нетаньяху одобрил планы атаки на Рафах, самый южный город в Газе, где укрылись более 1,4 млн вынужденных переселенцев. Операция в Рафахе, по мнению США и других стран, может привести к катастрофе, но Израиль настаивает на решении.

Государственный департамент США выразил обеспокоенность отсутствием «четкого и выполнимого плана» по защите мирного населения Рафаха. По данным министерства здравоохранения Газы, в войне погибло как минимум 31 553 палестинца, при этом женщины и дети составляют две трети жертв. Война вынудила большинство из 2,3 млн жителей Газы покинуть дома, а четверть населения страдает от голода.