Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию La Parisien заявил о возможной необходимости военной операции в Украине против России.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — сказал французский президент.

Макрон подтвердил, что французский Генштаб готовит сценарии «на всякий случай», подчеркнув важность подготовки ко всем возможным сценариям. Он также отметил, что хотя Россия обладает ядерным арсеналом, ее экономический потенциал ниже, чем у Франции или Германии.

В дополнение к этому, Макрон выразил полную поддержку Украине в стремлении к устойчивому миру в Европе, отметив отсутствие лимитов в поддержке. «Чтобы выйти на реализацию этой цели, мы не будем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война, но мы готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать на то, как будет вести себя Россия», — пояснил он.

Напомним, в конце февраля президент Франции допустил возможность отправки западных войск в Украину. Официальный Париж при этом не анонсировал планы по проведению наземных военных операций, но выразил предположение, что миссия могла бы включать задачи по охране границ, обучению или созданию систем противовоздушной обороны.

Издание Le Monde раскрыло, что на закрытом мероприятии в феврале Макрон заявил о возможности отправки войск в Одессу в следующем году. Согласно информации газеты, планы по размещению французских военных в Одессе обсуждались с прошлого лета.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег, что развертывание западных военных контингентов в Украине может привести к неминуемому прямому конфликту между НАТО и Россией.

При этом союзники Франции по НАТО выразили критику в отношении инициативы Макрона и заявили об отсутствии подобных намерений. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянса нет никаких планов по размещению войск на территории Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал избегать любых шагов, способных привести к эскалации конфликта в регионе.