Российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в МИД Румынии из-за заявлений России по вопросу румынского золота, эвакуированного в 1916-1917 годах. Румыния выразила недовольство тем, как российская сторона обсуждает эту историческую проблему, указывая на недостаточно корректное и полное рассмотрение данного вопроса.

«По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года. <...> Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны», — сообщает пресс-служба МИД Румынии.

15 марта посольство России в Румынии в своем Telegram-канале призвало «отдельные горячие румынские головы» отказаться от мечты вернуть румынское золото.

В тот же день Россия в лице официального представителя МИД Марии Захаровой напомнила Румынии о прощении долга в 1949 году, а также о возвращении Румынии значительных ценностей в 1935 году. «Меньше чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», — написала представитель МИД РФ в Telegram-канале, отметив, что «самая сильная армия в годы войны была у румын. С Гитлером они дошли до Сталинграда».

Мария Захарова также предложила подсчитать все долги Румынии перед Россией, полагая, что они могут существенно превышать стоимость золотого запаса, отправленного в Россию во время войны.

Напомним, 14 марта Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Россию к возвращению Румынии «национального достояния», включающего золотой запас и культурные ценности, переданные на хранение в годы Первой мировой войны. В резолюции содержится требование к России вернуть Румынии ценности, переданные ей в 1916-1917 годах.

Стоит отметить, что спор между Россией и Румынией из-за золота 1916 года связан с эвакуацией румынского золотого запаса в Россию во время Первой мировой войны. В этот период, когда Румыния столкнулась с угрозой оккупации странами Центральных держав, было принято решение передать золотой запас Национального банка Румынии, драгоценности королевы Марии, фонды музеев, Румынской православной церкви, документальные коллекции Румынской академии и государственных архивов, а также некоторые ценности частных лиц в Москву для сохранения. Этот запас оценивался примерно в 117 млн рублей того времени.

После разрыва дипломатических отношений между Советской Россией и Румынией в январе 1918 года и на фоне Гражданской войны в России, местонахождение золота стало неизвестным. Существуют различные версии относительно его дальнейшей судьбы, но ни одна из них не нашла подтверждения. Румыния неоднократно обращалась с просьбой о возвращении ценностей, и в 1930–1950-х годах ей были частично возвращены некоторые ценности, но среди них не было золота.

В 2003 году была создана Совместная общественная комиссия историков по исследованию этого вопроса. Работы комиссии не привели к обнаружению золота, но документы о возвращении некоторых ценностей Румынии были переданы румынской стороне. Спор о золотом запасе до сих пор остается одной из проблем в двусторонних отношениях между Россией и Румынией и время от времени поднимается на международном уровне.