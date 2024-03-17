Европейский союз объявил о значительном пакете финансовой помощи в размере 7,4 млрд евро (8,06 млрд долларов), направленном на укрепление экономики Египта и улучшение двусторонних отношений в рамках совместных усилий по контролю над миграционными потоками в Европу. Это соглашение поднимает взаимоотношения между ЕС и Египтом на уровень «стратегического партнерства».

Помощь предусмотрена для активизации сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, торговли и безопасности. Пакет помощи включает в себя гранты, займы и другие формы финансирования, которые будут предоставлены в течение трех лет для поддержки экономики Египта.

В ходе визита делегации ЕС в Каир во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами нескольких европейских стран было объявлено о подписании соглашения. «Это открывает путь к расширению сотрудничества между Каиром и Брюсселем в различных сферах, в том числе в экономической», — сообщили в представительстве Евросоюза в Египте.

Евросоюз также окажет помощь Египту в укреплении границ, особенно с Ливией, являющейся основным транзитным пунктом для мигрантов, ищущих убежища от конфликтов и нищеты.

Египет традиционно является убежищем для мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, служа как конечным пунктом, так и транзитной зоной на пути в Европу. На фоне рекордной инфляции и экономических трудностей правительство Египта сталкивается с острыми вызовами, но недавние инвестиционные сделки с МВФ и экономические реформы должны смягчить давление на финансы страны.

«Большая часть финансирования ЕС выделена недавно и была подготовлена в тесном сотрудничестве с МВФ. При этом 1 млрд евро макрофинансового кредита будет предоставлено в этом году», — сообщил высокопоставленный представитель Еврокомиссии агентству Reuters. Оставшиеся средства должны быть одобрены Европейским парламентом.

По мере роста числа мигрантов, стремящихся пересечь Средиземное море, важность стратегического сотрудничества ЕС и Египта становится еще более очевидной. Европейские дипломаты также отмечают, что стратегическая роль Египта стала особенно заметной в ходе конфликта в Газе, где Египет играет важную роль посредника между Израилем и ХАМАС, а также способствует поставкам гуманитарной помощи. Кроме того, конфликт в соседнем Судане вызвал крупнейший в мире кризис с вынужденным перемещением населения.