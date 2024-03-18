Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,2%, Владислав Даванков от «Новых людей» — 4%, а Леонид Слуцкий от ЛДПР — приблизительно 3,2% голосов.

По предварительным данным явка на выборы достигла 74,22%.

В 2018 году Путин был избран с результатом в 77% голосов, что на тот момент было его рекордным достижением.

Инаугурация Путина запланирована на 7 мая.

Голосование происходило в России, на захваченных украинских территориях и в оккупированном Крыму в течение трех дней.

На территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под оккупацией, были обработаны все протоколы, как сообщили в ЦИК. В Луганской и Донецкой областях за Путина проголосовало 95% избирателей, в Херсонской — 88%, а в Запорожской — 92%.

В период выборов было возбуждено более 60 уголовных дел и составлено свыше 150 административных протоколов, сообщил заместитель главы МВД России Александр Горовой.

Нарушений, существенно влияющих на ход или исход выборов, МВД не обнаружило. По утверждению Горового, большая часть дел возбуждены по статье «о заведомо ложном акте терроризма» и «воспрепятствованию осуществления прав избирателей».

Согласно данным «ОВД-Инфо», в период выборов и связанных с ними протестов были задержаны по меньшей мере 80 человек в 20 городах. Больше всего задержаний произошло в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

С победой Путина поздравили лидеры Никарагуа, Венесуэлы, Кубы, КНДР и Таджикистана.