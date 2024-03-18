18 марта в Турции отмечается как День Победы и памяти шехидов Чанаккале, посвященный героическому подвигу турецких солдат во время битвы при Чанаккале в Первой мировой войне. Это событие играет ключевую роль в истории страны, так как отражает момент, когда Османская империя смогла удержать контроль над стратегически важным морским путем — проливом Дарданеллы, противостоя огромной армии Антанты, включая силы Великобритании и Франции.

Победа при Чанаккале укрепила моральный дух турецкой нации и стала предвестником Освободительной войны, что впоследствии привело к рождению Турецкой Республики на руинах Османской империи. Одной из ключевых фигур в обороне Дарданелл был Мустафа Кемаль (Ататюрк), будущий основатель и первый президент Турецкой Республики. Его личный пример и стратегический талант в обороне пролива сыграли решающую роль в победе.

Поражение войск Антанты при Чанаккале задержало их продвижение на два года, что, как считается, предотвратило быструю победу над Османской империей и могло повлиять на исход Первой мировой войны.

Кроме того, этот успех помешал странам Антанты оказать военную и продовольственную помощь Российской Империи, что, по мнению некоторых историков, могло сыграть роль в усложнении внутренней политической ситуации в России и поддержке большевистской революции.

Интересно, что об этом сражении высказывались многие знаменитые личности того времени. К примеру, известны высказывания Уинстона Черчилля, который во время битвы при Чанаккале занимал пост министра военно-морского флота Великобритании. Здесь стоит отметить, что Черчилль был одним из инициаторов Галлиполийской операции, надеясь, что флот сможет прорвать Дарданеллы без значительной поддержки сухопутных войск. Однако неудача в этой кампании серьезно подорвала его политическую карьеру на некоторое время. Поражение в битве при Чанаккале отрицательно отразилось на его репутации, и его политическая карьера пошла на спад. «Я надеялся, что флот сможет добиться успеха без поддержки армии, но теперь понимаю, что совместные операции необходимы. Турки в Чанаккале, словно крепость, встали на пути самых передовых сил своего времени», — отмечал Черчилль.

Маршал Фон Сандерс, германский советник в Османской империи, отмечал доблесть турецких солдат. «Отвага, стойкость и упорство турецкого подразделения несомненно заслуживают восхищения и похвалы. С исключительной стойкостью они сражались в бесчисленных битвах против многократно превосходящего врага, поддерживаемого огнем своего флота», — вспоминал он.

Таким образом, события при Чанаккале оказали значительное влияние не только на исход Первой мировой войны, но и на формирование современной турецкой нации и государства.