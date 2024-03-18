Согласно проекту под названием «Интегрированные классификации фаз продовольственной безопасности» (IPC), на чьи оценки опираются агентства ООН, 70% людей в северных районах Газы испытывают самый острый уровень нехватки продовольствия, что значительно превышает 20-процентный порог голода.

В IPC заявили, что не располагают достаточными данными о количестве смертей, но полагают, что жители начнут умирать от голода в ближайшее время, а дети в возрасте до четырех лет, возможно, уже умирают.

«Меры, необходимые для предотвращения голода, требуют немедленного принятия политического решения о прекращении огня, а также значительного и немедленного расширения гуманитарного и коммерческого доступа ко всему населению Газы», — говорится в сообщении.

В общей сложности 1,1 млн жителей Газы, около половины населения, испытывают «катастрофическую» нехватку продовольствия, что является критическим показателем, и около 300 тыс. жителей этих районов в настоящее время сталкиваются с перспективой голодной смерти.

Перспектива рукотворного голода в Газе вызвала самую резкую критику Израиля со стороны западных союзников с тех пор, как он начал войну против Газы в октябре 2023 года.

«Газа уже не на грани голода, а в состоянии голода, от которого страдают тысячи людей», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на открытии конференции по гуманитарной помощи для Газы в Брюсселе.

«Голод используется как оружие войны. Израиль провоцирует голод», — добавил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал доклад IPC «наводящим ужас» и заявил, что Израиль должен предоставить полный и беспрепятственный доступ во все районы Газы.

«Это полностью рукотворная катастрофа. И в докладе ясно говорится, что ее можно остановить», — сказал он.