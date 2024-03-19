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Путин определился с первой поездкой?
Первая зарубежная поездка Владимира Путина после его переизбрания состоится в Китай, пишет Reuters. Визит запланирован на вторую половину мая
Путин определился с первой поездкой?
Владимир Путин и Си Цзиньпин / Фото: Reuters / Others
19 марта 2024 г.

Первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента России Владимира Путина станет визит в Китай. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Поездка намечена на вторую половину мая и должна состояться после инаугурации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в планах главы государства предусмотрено несколько зарубежных визитов. «Сейчас готовится несколько визитов президента, несколько контактов на высшем уровне. Ведется подготовка. По мере приближения мы будем вас, как мы это обычно делаем, информировать», — отметил он.

Информацию о визите Reuters подтвердили четыре независимых источника, два из которых указали на вторую половину мая как время поездки. Один из источников сообщил, что поездка Путина состоится до запланированного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Европу.

Встречи лидеров России и Китая происходили более 40 раз. Последняя встреча состоялась в октябре 2023 года на международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине.

При этом товарооборот между РФ и Китаем продолжает расти: в 2023 году объем торговли вырос на 26,3%, достигнув $240,1 млрд. Ранее, комментируя вопрос об усилении зависимости РФ от Китая, в Кремле заявили, что в развитии торговых отношений между странами нет «экономических и политических угроз».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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