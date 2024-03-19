Министр обороны США Ллойд Остин на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн») во вторник заявил о непоколебимой поддержке Киева со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

«Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не даст Украине потерпеть поражение. И свободный мир не даст Украине потерпеть поражение», — подчеркнул Остин на заседании, в котором принимают участие представители более 50 стран.

В рамках своего выступления Остин напомнил о недавнем выделении США дополнительной поддержки Украине на сумму 300 млн долларов. По словам Остина, «эта мера является чрезвычайной с целью поддержать насущные потребности» Украины в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых средствах.

В своем обращении министр также отметил, что Россия понесла «огромные потери» в ходе конфликта, ссылаясь на оценки, согласно которым не менее 315 000 российских солдат были убиты или ранены, а война обошлась Москве вплоть до 211 млрд долларов.

«Войска Украины сталкиваются с суровыми условиями и тяжелыми боями. А гражданские лица Украины подвергаются постоянным обстрелам российских ракет и иранских беспилотников», — предупредил Остин. «Но Украина не отступит. И Соединенные Штаты тоже не отступят», — добавил он.

Встреча состоялась через неделю после того, США передали Киеву помощь на 300 млн долларов. Пакет удалось направить за счет средств, сэкономленных в ходе выполнения предыдущих контрактов Пентагона.

Решение о выделении первого в 2024 году пакета помощи было принято на фоне все более ухудшающейся ситуации на украинском фронте и заявлений американских лидеров о нехватке средств для пополнения запасов оружия из-за застоя в конгрессе по вопросу нового законопроекта о дополнительном финансировании.

Конгресс на протяжении месяцев находится в тупике из-за неспособности принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд, из которых около 60 млрд долларов полагается Украине. Чиновники США утверждают, что существует двухпартийная поддержка законопроекта, но ряд республиканцев выступает против него.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон отказывается вынести на голосование законопроект о продолжении оказания помощи Украине. Чиновники Пентагона продолжают предупреждать, что Украина на поле боя значительно уступает России в вооружении. Они отмечают, что поступают постоянные сообщения о том, что украинские войска «экономят боеприпасы на линии фронта, а иногда их просто не хватает».