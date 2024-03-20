Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник проигнорировал возражения президента Байдена против запланированного наземного наступления на Рафах на юге сектора Газа, заявив, что его кабинет будет продолжать действовать вопреки призывам к сдержанности со стороны Соединенных Штатов и ключевых союзников.

Нетаньяху высказался перед израильскими законодателями через день после телефонного разговора с Байденом, который повторил свою позицию против операции в Рафахе, утверждая, что это может привести к катастрофе для местного населения и что у Израиля есть другие методы достижения своей цели — «победы над ХАМАС».

По просьбе Байдена Нетаньяху согласился направить группу израильских чиновников в Вашингтон для обсуждения опасений США в вопросе Рафаха, однако на следующий день израильский премьер вновь заявил об отсутствии альтернативных вариантов. Нетаньяху продолжает утверждать, что отправка войск в город на юге Газы необходима для ликвидации батальонов ХАМАС.

«Я максимально четко донес до президента, что мы нацелены на полное уничтожение этих батальонов в Рафахе, и этого нельзя достигнуть без наземного вторжения», — сказал Нетаньяху.

Израильский лидер признал разногласия с администрацией Байдена и отметил, что Израиль ведет двойную кампанию: военную и дипломатическую. «Дипломатическая борьба предоставляет нам время и ресурсы для достижения окончательных результатов войны», — добавил он. Представитель Государственного департамента США Ведант Патель, комментируя высказывания Нетаньяху, заявил: «Мы находимся в совершенно другом положении и придерживаемся иной точки зрения». Администрация полагает, что существуют альтернативные подходы, способные устранить ключевые элементы ХАМАС, которые можно реализовать без крупномасштабной наземной операции в Рафахе. Оказываясь все более изолированным на международной арене и непопулярным внутри страны, Нетаньяху стремится сохранить поддержку США и одновременно удержать от раскола неоднородную правящую коалицию с ультранационалистами-радикалами, выступающими против любого ослабления курса Израиля по отношению к Газе. На следующей неделе ожидается встреча делегаций США и Израиля, где будет обсуждаться ситуация в Рафахе.

Военная операция Израиля уже привела к гибели свыше 31 тыс. человек в секторе Газа, по данным местных медицинских служб. Возможное вторжение в Рафах, где проживает более миллиона мирных жителей, вызывает опасения резкого увеличения числа жертв среди гражданского населения.