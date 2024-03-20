США потребовали от Израиля снять ограничения и разрешить визит главы ближневосточного агентства ООН по помощи палестинцам (БАПОР) Филиппе Лазарини в сектор Газа. Днем ранее дипломат ООН публично пожаловался, что Израиль заблокировал его въезд и не дает посетить осажденный эксклав.

«Мы считаем, что они [представители БАПОР] должны иметь возможность посещать места работы агентства, включая сектор Газа, и мы продолжим работать с правительством Израиля, чтобы быстро одобрить все запрошенные визы для сотрудников ООН», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Официальные лица Израиля критикуют БАПОР. Давление усилилось после того, как Тель-Авив обвинил несколько сотрудников агентства в том, что они якобы участвовали в событиях 7 октября. При этом Израиль до сих пор не представил каких-либо доказательств.

Патель также отметил, что все региональные правительства должны делать все, что необходимо для обеспечения гуманитарного реагирования на ситуацию в Газе, и это, конечно, включает в себя обеспечение свободного передвижения международного персонала.

В Минобороны Израиля утверждают, что Лаззарини не следовал «необходимым процессам и каналам координации» при запросе на въезд в сектор Газа.

Представитель ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация «не получила того, что мы считали обоснованным объяснением» отказа во въезде.

Лаззарини сказал, что всем членам его делегации разрешили въехать, а ему отказали, поскольку он глава миссии.

«Совершенно беспрецедентно, чтобы главе главного агентства ООН, присутствующего в секторе Газа, было отказано во въезде», — сказал дипломат.

Лаззарини, ветеран миссий ООН, в прошлом месяце заявил, что цель Израиля — «уничтожить БАПОР», которая долгое время была крупнейшей гуманитарной организацией в секторе Газа.