В ночь на 20 марта четыре беспилотника атаковали военную базу в городе Энгельсе Саратовской области РФ. Все дроны были сбиты системой противовоздушной обороны, уточнил глава региона Роман Бусаргин. По предварительным оценкам губернатора, пострадавших в результате атаки нет, инфраструктура области не повреждена.

Минобороны РФ отмечает, что целью атаки была авиабаза «Энгельс-2», на которой размещены стратегические бомбардировщики, используемые для атак на Украину. Еще один беспилотник был сбит над Белгородской областью.

Как отмечают СМИ, российские военные обложили стратегические бомбардировщики в Энгельсе автомобильными покрышками и рисовали силуэты самолетов на асфальте. Это, по задумке армии, должны было запутать наводчиков беспилотников.

Жители Энгельса сообщили в социальных сетях о примерно четырех взрывах в городе. Населенный пункт расположен в 700 км от границы с Украиной, ранее он уже подвергался атакам в 2022 году.

Россия продолжает наносить удары по Украине. Утром 20 марта около 150 населенных пунктов в девяти областях — Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской — подверглись российским обстрелам.

В результате российских обстрелов Днепропетровской области 20 марта по меньшей мере пять человек получили ранения, несколько жилых домов были повреждены, заявил губернатор области Сергей Лысак. Среди раненых двое подростков — мальчик и его сестра. Еще одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии в результате обстрела.

Источники издания «РБК-Украина» в украинских спецслужбах отмечают, что за атакой беспилотников на Энгельс стоит Главное управление разведки (ГУР). Киев не комментировал инцидент.