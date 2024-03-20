ПОЛИТИКА
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Туркменистан открывается в сторону Европы?
Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили вопросы сотрудничества в Брюсселе
Туркменистан открывается в сторону Европы?
Рашид Мередов и Жозеп Боррель / Others
20 марта 2024 г.

Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе встречи обсуждались разнообразные аспекты двухсторонней и многосторонней кооперации. В сообщении, опубликованном на официальном сайте туркменского внешнеполитического ведомства, подчеркивается, что особое внимание было сосредоточено на укреплении отношений между Европейским Союзом и странами Центральной Азии.

В ходе беседы были выделены ключевые области для развития сотрудничества, включая энергетику, транспорт, цифровизацию, образование и вопросы климата.

Обе стороны отметили значимость установленных механизмов взаимодействия, таких как Совместный комитет ЕС-Туркменистан, Диалог по правам человека и Межпарламентский диалог, подчеркивая их роль в укреплении двусторонних связей.

Особое внимание было уделено обсуждению вопросов, связанных с региональной безопасностью, где Мередов отметил инициативы Туркменистана, основанные на его статусе постоянного нейтралитета.

В контексте планирования будущих мероприятий был затронут вопрос организации предстоящей встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС и Центральной Азии, которая пройдет в Туркменистане в 2024 году.

Кроме того, в рамках визита в Брюссель Мередов встретился с несколькими высокопоставленными представителями Еврокомиссии и Европарламента, где обсуждались вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, а также инициативы в области зеленой экономики и климатических изменений.

В ходе беседы стороны проанализировали ход исполнения проектов, которые осуществляются на территории Туркменистана с поддержкой Европейского Союза, выделив тенденции развития и потенциал для будущего взаимодействия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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