Энтони Блинкен совершает очередной визит на Ближний Восток. Программа госсекретаря началась с переговоров в Саудовской Аравии.

В Джидде госсекретарь встретился с принцем Фейсалом бен Фарханом, министром иностранных дел Саудовской Аравии. Также ожидается, что Блинкен проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

Затем дипломат отправится в Египет, где, как ожидается, встретится с министрами иностранных дел Египта, Саудовской Аравии, Катара и Иордании, министром международного сотрудничества ОАЭ и генсеком Организации освобождения Палестины.

Фон для визита дипломата, как и в прошлые разы, крайне мрачный. В Газе продолжаются бои, Израиль грозит взять штурмом город Рафах на юге сектора, где укрываются более 1,4 млн беженцев. Жители города Газа на севере заявили, что 19-20 марта зафиксировали самые интенсивные бои вокруг больницы «Аль Шифа» — некогда крупнейшей во всем эксклаве.

Израильские военные заявили, что уничтожили 90 вооруженных людей в комплексе госпиталя. ХАМАС отрицает присутствие бойцов и говорит, что погибшие в больнице были гражданскими лицами. Кроме того, визит Блинкена проходит в условиях повышенной напряженности в отношениях между Белым домом и Тель-Авивом.

19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь отклонил просьбу президента США Джо Байдена отказаться от планов наземного вторжения в Рафах.

Нетаньяху заявил израильским законодателям, что он «предельно ясно» дал понять Байдену в телефонном разговоре, «что мы полны решимости завершить ликвидацию батальонов в Рафахе, и нет другого способа сделать это, кроме как пойти туда по земле».

Вашингтон призывает Израиль отказаться от штурма, отмечая, что наземное вторжение будет «ошибкой» и причинит слишком много вреда мирным жителям. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что одна из целей Блинкена — обсудить с израильскими лидерами, как победить ХАМАС «в том числе в Рафахе таким образом, чтобы защитить гражданское население, не препятствовать доставке гуманитарной помощи и укрепить общую безопасность Израиля».

Миллер отметил, что Блинкен и принц Фейсал обсудили настоятельную необходимость защиты всех мирных жителей в Газе и немедленного увеличения гуманитарной помощи, а также подчеркнули важность подготовки к следующему этапу после окончания конфликта.