Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что заблокированное финансирование со стороны США из общего пакета на сумму $60 млрд может поступить Киеву уже в текущем месяце.

По его словам, это может произойти несмотря на то, что финансирование блокируется республиканцами в Палате представителей. Шмыгаль уточнил, что украинские официальные лица ведут «активный диалог» с членами Конгресса от обеих партий, потому ожидают позитивных новостей «в этом месяце или, самое позднее, в следующем».

Во время визита в Киев 20 марта советник по национальной безопасности США Джейк Салливан также пообещал, что Вашингтон предоставит Украине первый транш из пакета помощи в размере $60 млрд, несмотря на текущий тупик в Конгрессе.

«Мы уверены, что добьемся своего. Мы предоставим эту помощь Украине», — сказал Салливан на пресс-конференции в Киеве вместе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

13 февраля Сенат США одобрил пакет финансирования в размере $95 млрд долларов, который включал $60 млрд помощи Украине. Однако с тех пор проект буксует в Палате представителей, контролируемой республиканцами. Спикер палаты Майк Джонсон заявил, что законодатели не поддержат этот проект, вместо этого предлагая сосредоточиться на решении проблем США на границе с Мексикой.

Говоря об опасениях союзников США по НАТО из-за споров в Конгрессе, Салливан подчеркнул: «Вы должны верить в Соединенные Штаты. Мы были на вашей стороне с начала этой войны‎»‎.

Сообщается, что некоторые республиканцы Палаты представителей работают над другой версией законопроекта, которая согласна одобрить невоенную часть пакета помощи Украине.

Салливан не стал уточнять, когда Украина сможет получить финансирование, но подчеркнул, что нет смысла искать альтернативы и прорабатывать «план Б».